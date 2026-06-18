騰輝-KY每股配發股息3.35元 積極進軍伺服器應用等市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-18 11:48

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (18) 日召開股東會，通過 2025 年稅後純益 3.5 億元，每股純益 4.85 元。會中通過配發現金股利每股 3.35 元，公司指出，騰輝 - KY 積極進軍高速伺服器、光模塊、低軌衛星基站、國防產品雷達市場。

騰輝-KY執行長鍾健人。(鉅亨網記者張欽發攝)

騰輝電子 - KY2026 年第一 季營收 12.5 億元，稅後純益達 1.23 億元，單季每股純益 1.73 元，公司估未來數季營收，獲利與產品結構，都會呈現逐季升級效應。

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騰輝 - KY 指出，公司不僅持續鞏固國防與航太領域的領先地位，也積極進軍高速伺服器應用，如光模塊、低軌衛星基站、國防產品雷達市場，相關材料應用已進入批量生產階段。騰輝 - KY 逐步調整產能，為後續市場需求升溫與潛在爆發提前布局，後續放量表現值得期待。

在技術布局方面，公司成功拓展至半導體測試領域，隨著 RCC/RCF 等高功率與高速材料出貨穩步攀升，可望為營運注入新成長動能。此外，在高階 HDI 汽車智慧座艙與汽車域控制器領域，經多年努力，終端客戶已通知將加速導入大量應用相關方案。

同時，受惠於 AI 伺服器需求大增所產生的外溢訂單，公司已陸續接獲高階高速訂單；搭載低軌衛星的火箭、光模塊等特殊材料亦維持穩定出貨成長，多元應用今年內皆可望顯著挹注營收，持續為業績注入強勁新動能。基於 AI 需求爆發，原料大幅短缺，公司特殊產品廣泛被應用，未來數季營收，獲利與產品結構，都會呈現逐季升級效應。