騰輝-KY每股配發股息3.35元 積極進軍伺服器應用等市場
鉅亨網記者張欽發 台北
銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (18) 日召開股東會，通過 2025 年稅後純益 3.5 億元，每股純益 4.85 元。會中通過配發現金股利每股 3.35 元，公司指出，騰輝 - KY 積極進軍高速伺服器、光模塊、低軌衛星基站、國防產品雷達市場。
騰輝電子 - KY2026 年第一 季營收 12.5 億元，稅後純益達 1.23 億元，單季每股純益 1.73 元，公司估未來數季營收，獲利與產品結構，都會呈現逐季升級效應。
騰輝 - KY 指出，公司不僅持續鞏固國防與航太領域的領先地位，也積極進軍高速伺服器應用，如光模塊、低軌衛星基站、國防產品雷達市場，相關材料應用已進入批量生產階段。騰輝 - KY 逐步調整產能，為後續市場需求升溫與潛在爆發提前布局，後續放量表現值得期待。
在技術布局方面，公司成功拓展至半導體測試領域，隨著 RCC/RCF 等高功率與高速材料出貨穩步攀升，可望為營運注入新成長動能。此外，在高階 HDI 汽車智慧座艙與汽車域控制器領域，經多年努力，終端客戶已通知將加速導入大量應用相關方案。
同時，受惠於 AI 伺服器需求大增所產生的外溢訂單，公司已陸續接獲高階高速訂單；搭載低軌衛星的火箭、光模塊等特殊材料亦維持穩定出貨成長，多元應用今年內皆可望顯著挹注營收，持續為業績注入強勁新動能。基於 AI 需求爆發，原料大幅短缺，公司特殊產品廣泛被應用，未來數季營收，獲利與產品結構，都會呈現逐季升級效應。
騰輝 - KY 2026 年 5 月營收 5.3 億元，月增 4%，年增 34.99%，累計 2026 年 1-5 月營收為 22.86 億元，年增 28.13%。
- 台股這麼火，你買對主動式了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- CCL廠騰輝-KY 5月營收達5.3億元 年增34.99%
- CCL廠騰輝3月營收達4.81億元年增32.73% 創近4年高峰
- 〈熱門股〉CCL廠騰輝-KY看今年營運高成長 股價鎖漲停創4年新高
- CCL廠騰輝-KY看今年營運高成長 高階特殊材營收占比已過半
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇