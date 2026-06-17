鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.9元上修至3.99元，其中最高估值4.85元，最低估值3.14元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.85(4.85)
|5.22
|5.19
|4.72
|最低值
|3.14(3.14)
|3.47
|3
|4.72
|平均值
|3.92(3.85)
|4.32
|4.31
|4.72
|中位數
|3.99(3.9)
|4.35
|4.61
|4.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|139.55億
|135.75億
|153.93億
|最低值
|108.37億
|108.54億
|110.15億
|平均值
|121.27億
|119.71億
|121.42億
|中位數
|121.19億
|118.11億
|114.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.00
|3.27
|6.95
|4.25
|5.17
|營業收入
|92.62億
|172.05億
|96.64億
|87.04億
|107.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇