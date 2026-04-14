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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.33元下修至4.26元，其中最高估值5.08元，最低估值3.19元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.08(5.08)
|5.17
|5.14
|4.66
|最低值
|3.19(3.19)
|3.36
|3
|4.66
|平均值
|4.28(4.28)
|4.24
|4.13
|4.66
|中位數
|4.26(4.33)
|4.31
|4.27
|4.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.19億
|123.72億
|116.78億
|最低值
|104.94億
|108.85億
|107.22億
|平均值
|114.29億
|116.57億
|112.34億
|中位數
|115.93億
|116.52億
|112.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.00
|3.27
|6.95
|4.25
|5.17
|營業收入
|92.62億
|172.05億
|96.64億
|87.04億
|107.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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