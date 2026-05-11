鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至3.95元，預估目標價為61.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.04元下修至3.95元，其中最高估值4.85元，最低估值3.18元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.85(5.08)
|5.22
|5.19
|4.72
|最低值
|3.18(3.18)
|3.36
|3
|4.72
|平均值
|3.98(4.14)
|4.25
|4.28
|4.72
|中位數
|3.95(4.04)
|4.36
|4.61
|4.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|130.36億
|135.75億
|153.93億
|最低值
|107.54億
|108.54億
|110.15億
|平均值
|116.45億
|117.60億
|121.50億
|中位數
|115.41億
|115.55億
|115.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.00
|3.27
|6.95
|4.25
|5.17
|營業收入
|92.62億
|172.05億
|96.64億
|87.04億
|107.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至4.11元，預估目標價為61.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至4.26元，預估目標價為61.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為55.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.08元，預估目標價為55.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇