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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至3.95元，預估目標價為61.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.04元下修至3.95元，其中最高估值4.85元，最低估值3.18元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.85(5.08)5.225.194.72
最低值3.18(3.18)3.3634.72
平均值3.98(4.14)4.254.284.72
中位數3.95(4.04)4.364.614.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值130.36億135.75億153.93億
最低值107.54億108.54億110.15億
平均值116.45億117.60億121.50億
中位數115.41億115.55億115.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.003.276.954.255.17
營業收入92.62億172.05億96.64億87.04億107.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCQP

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Cheniere Energy Partners LP - Unit62.47-2.10%

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