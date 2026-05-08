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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至4.11元，預估目標價為61.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.27元下修至4.11元，其中最高估值5.08元，最低估值3.18元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.08(5.08)5.175.144.66
最低值3.18(3.19)3.3634.66
平均值4.18(4.28)4.244.274.66
中位數4.11(4.27)4.364.534.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值130.36億135.75億153.93億
最低值105.48億108.54億110.15億
平均值115.00億117.59億121.48億
中位數113.47億115.55億115.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.003.276.954.255.17
營業收入92.62億172.05億96.64億87.04億107.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCQP

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Cheniere Energy Partners LP - Unit62.47-2.10%

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