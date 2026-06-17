鉅亨網新聞中心 2026-06-17 21:10

小米技術官方周二 (16 日) 正式宣布推出雲端輕量化 AI Agent 產品 「Xiaomi MiMo Claw」正式版。此產品旨在降低用戶使用 AI 的門檻，無需本地部署，透過瀏覽器即可體驗強大的 MiMo 模型與 Agent 能力。

技術核心：MiMo-V2.5-Pro 旗艦模型

‌



MiMo Claw 正式版搭載了與 OpenClaw 框架深度適配的 MiMo-V2.5-Pro 旗艦模型。該模型原生支持 MCP 工具調用協議，具備內置技能語義解析能力，用戶無需複雜的提示詞工程即可驅動 Agent 執行任務。

技術數據顯示，該模型採用 MTP 三層解碼架構，在標準 Agent 工作流測試中，全鏈路推理吞吐效率提升了約 3 倍。

此外，得益於長上下文記憶調度架構，MiMo Claw 支持百萬級超長上下文，單次會話可連續執行上千次工具調用，顯著減少了複雜任務中的邏輯斷裂問題。

生態聯動：一站式金山辦公閉環

本次發布的一大亮點是與 金山辦公（WPS）生態 的深度打通。MiMo Claw 兼容 Word、Excel、PPT、PDF 四大主流文件格式，覆蓋超過 95% 的文檔類型。用戶可在一站式界面中完成 AI 智能生成、高清預覽及實時編輯，無需在不同平台間跳轉，極大地提升了學習與職場場景的效率。

針對成本考量，小米指出，在 ClawEval 基準測試中，MiMo-V2.5-Pro 的任務達標率（Pass³）達 63.8%。憑藉優異的 Token 利用效率，在達成同等任務效果的前提下，MiMo Claw 的 Token 消耗較同類產品降低了約 40%–60%，為高頻用戶提供了更具競爭力的經濟選擇。

權益與定價：14.9 元「交個朋友」

在用戶權益方面，小米大幅提升了免費版待遇，免費用戶的每日單次體驗時長從 1 小時 升至 4 小時。針對專業需求，小米推出了 TokenPlan 分層訂閱服務，首次訂閱特惠價格為 每月 14.9 元（需疊加 TokenPlan 套餐，綜合起步價約 49.22 元），展現了其以辦公場景為切入點，吸引普通用戶進入 AI 領域的戰略意圖。

儘管產品在 PPT 與簡歷生成上表現流暢，但根據第三方實測，目前在網頁設計功能及文件目錄查找體驗上仍存在優化空間。