鉅亨網新聞中心 2026-06-29 15:50

開源專案 OpenMontage 6 月在 GitHub 上爆紅，數日內便獲得數千顆星的關注。這項工具的出現，象徵著 AI 影片製作正經歷一場範式轉移：從單純追求模型生成的像素畫質，轉向由 AI 代理人 (Agents) 主導的自動化生產全流程。

AI影片「龍蝦時刻」來臨？製作從「片段生成」轉向「代理人化」(圖:shutterstock)

影片製作的軟體化革命

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OpenMontage 最核心的突破在於它將影片製作定義為一種「倉庫型工作流 (Repo-shaped workflow)」。它並非單一的網頁編輯器，而是一個整合了 12 條流水線、52 種工具與超過 500 項代理人技能的系統。它能直接與 Claude Code、Cursor 等 AI 編程助手聯動，將劇本、素材、時間軸與渲染指令視為程式碼來處理。這種架構讓影片生產變得可版本化、可測試且可重複執行。

全自動化的「乙方劇組」 與傳統 AI 影片工具僅能產出數秒素材不同，OpenMontage 提供的是一整支「影片製作團隊」。使用者只需輸入簡單的創意構思，系統便會自動啟動「導演循環 (Director Loop)」：從聯網搜尋資料、撰寫分鏡腳本、生成畫面與配音，到最後的自動剪輯與混音。

據科技媒體報導，它甚至還具備「渲染後自我審查」機制，能自動檢查黑幀、音頻水準與視覺錯誤，確保成片質量。

打破封閉生態與高昂成本

OpenMontage 挑戰了目前由 Sora 或 Runway 等封閉模型主導的市場。它採模型無關的適配層，支援 14 家 API 及 WAN 2.1、Hunyuan 等本地開源模型。此外，它能從 NASA、Archive.org 等庫中選取真實歷史素材，避免 AI 幻覺。

根據官方案例，製作一段 60 秒的精緻動畫成本可低至 1.33 美元，甚至能透過本地模型實現零成本製作。

行業洗牌的訊號

科技媒體報導指出，OpenMontage 讓使用者從「提示詞工程師」轉變為「甲方」或「導演」，系統甚至能根據參考連結分析影片節奏與結構。