鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-10 09:38

隨著四年一度的世界盃臨近，高盛估計，2026 年世界盃 6 月將為美國就業市場新增約 4 萬個就業機會。

本屆世界盃賽事將於 6 月 11 日至 7 月 19 日在全美、墨西哥和加拿大舉行，預計有 500 萬至 600 萬名球迷觀看在美國舉行的 78 場比賽。在美國的比賽將由 11 座大都市區承辦，這些覆蓋的都市區約佔美國國內生產毛額（GDP）三分之一、就業人口四分之一，以及 CPI 指數的一半。

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高盛研究了 1994 年美國世界盃、過去 20 年來超級盃比賽以及洛杉磯、亞特蘭大和鹽湖城奧運會的歷史數據，並且得出結論。高盛指出，世界盃這類大型體育賽事的影響通常持續時間較短，並在隨後幾個月內逆轉。

高盛預計，6 月美國非農就業人數將比平均趨勢額外增加 4 萬，7 月額外增加 1 萬，但賽事結束後，8 月份非農就業人數將比平均趨勢減少 1.5 萬。此後幾個月預計會進一步減少。

具體來說，世界盃帶來的新增就業崗位主要集中在休閒娛樂和酒店餐飲、零售貿易以及交通運輸行業，而商業服務領域可能較早招聘支援性崗位。

高盛預測，美國 6 月零售銷售額將因為世界盃而額外增長 0.3 個百分點，7 月額外增長 0.1 個百分點。

此外，高盛估計，世界盃將讓美國第二季 GDP 增幅上升 0.1 個百分點，第三季上升 0.05 個百分點，第四季則小幅回落。

在世界盃期間，居民消費支出增加，以及向外國遊客出口的服務將帶動美國 GDP 增長。高盛預計，6 月和 7 月將額外增加 50 萬至 100 萬外國遊客入境美國。

高盛預測，世界盃的影響下，美國核心 CPI 通膨率在 6 月將額外上升 0.03 個百分點，7 月額外上升 0.01 個百分點，之後在 8 月及以後額外下降 0.01 個百分點。核心 PCE（個人消費支出）預計在 6 月額外上漲 0.04 個百分點。