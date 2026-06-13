鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-13 20:22

「最近這波銷量增長超出了我的預期。」廣州番禺製衣工廠主王凱表示。當他看到跨境電商平台希音上世界盃球衣訂單穩步上行時，可能還沒意識到這將是自己從線下轉型跨境電商後的首場大考。

三、四月銷量較一年前抬升 30%，5 月增幅跳升至 60%。隨著賽程漸近，他的工廠不得不臨時擴招用工，加急擴充產能。

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據《科創板日報》12 日（周五）報導，這不是孤例。從球衣銷售到觀賽設備，從機票預訂到酒店預訂，這場首次由三國聯合舉辦、參賽球隊擴軍至 48 支的體育盛會，不僅點燃了全球球迷觀賽熱情，更催生出 「世界盃經濟」。

去哪兒旅行的數據顯示，截至 6 月 12 日，比賽期間（6 月 11 日至 7 月 19 日）中國出發飛赴美國紐約的機票預訂量較去年同期增長 27%，飛赴半決賽舉辦地之一的美國亞特蘭大成長 32%，飛赴季軍賽舉辦地美國邁阿密更激增 1.2 倍。

更值得關注的是墨西哥市場。飛赴將承辦多場小組賽的蒙特雷，機票量驟增 1.7 倍。從上海、廣州、北京、深圳和溫州飛往墨西哥城的用戶最多。溫州出發的數據尤為亮眼，衝進前五名，溫州飛赴美國紐約的機票量狂增 2.6 倍。

航旅縱橫的數據印證了這一趨勢。截至 6 月 9 日，比賽期間中國前往美國、加拿大、墨西哥的機票預訂量接近 10 萬張，其中前往加拿大的機票預訂量比去年同期增加約 38%。

住宿市場方面。去哪兒旅行的數據顯示，紐約、洛杉磯酒店預訂增長近五成；承辦加拿大隊首戰的多倫多酒店預訂量成長 20%。