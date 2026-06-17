鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-17 12:20

《CNBC》報導，根據 Susquehanna 分析，SpaceX(SPCX-US) 選擇權上市首日的交易情況顯示，市場認為該股未來三個月內有約 15% 機率再上漲 50%，但也有相近機率下跌 50%。

SpaceX選擇權首日爆量，策略師：押注「昂貴又危險」(圖：Shutterstock)

Susquehanna 策略師 Chris Murphy 周二 (16 日) 在報告中指出，SpaceX 當天的買權成交量高居全市場第五名。

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Murphy 表示，「最大的幾筆交易愈來愈像是在因應未來股票供給風險的避險操作。看漲買權反映市場對股價進一步大幅上漲的期待，而看跌賣權則反映投資人對禁售期解除後股票供給增加、估值風險，以及上市初期熱潮可能消退的擔憂。目前的交易環境相當棘手。極端行情的價格看起來過於昂貴，不值得買進，但風險又高到令人不敢賣出。」

Murphy 指出，目前選擇權市場的定價顯示，SpaceX 在 9 月前再上漲 50% 的機率約為 15%，同時，股價下跌 50% 的機率也約有 13%。

One Point BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 表示，「投資人現在交易的是故事、是市場熱度、是興奮情緒，也是在交易馬斯克 (Elon Musk) 這個人。但終究有一天必須回到現實，公司基本面必須與這些市場期待相符。」