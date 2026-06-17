資金大轉向！已開發市場違約風險升高 42%機構投資人擬加碼新興市場私募信貸

鉅亨網編譯許家華 2026-06-17 08:40

隨著已開發市場私募信貸違約風險上升，全球機構投資人正逐步提高對新興市場私募信貸的興趣。新興市場資產管理公司 Gemcorp 最新發布的調查顯示，42% 的機構投資人計劃在未來兩年增加新興市場私募信貸配置，可能為發展中國家帶來新一波重要資金流入。

（圖：REUTERS/TPG）

根據調查，目前全球私募信貸市場規模約達 3.5 兆美元，但流向新興市場的資金占比仍相對有限。受訪機構平均僅將不到 6% 的私募信貸投資組合配置於新興市場，另有 40% 的投資人目前完全沒有新興市場私募信貸部位。

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這項調查涵蓋全球 22 個國家、250 位投資決策者，受訪對象包括公共與私人退休基金、保險公司、大學捐贈基金、慈善基金會以及家族辦公室等大型資產持有機構。

調查顯示，風險認知仍是阻礙資金流入新興市場的最大障礙。超過 70% 的受訪者認為，新興市場私募信貸的風險高於已開發市場。

Gemcorp 共同創辦人兼結構融資主管 Felipe Berliner 表示，這種觀點在過去十多年與投資人的交流中經常出現，但往往源於對資產類別的誤解。他指出，當投資人更深入了解新興市場私募信貸的結構性保護機制後，對風險的看法往往會出現顯著改變。

Felipe Berliner 進一步指出，研究結果也反映出多數投資人對新興市場私募信貸的風險緩衝措施與法律保障機制仍缺乏充分理解，這也是市場滲透率偏低的重要原因之一。

另一方面，近年已開發市場接連出現大型私募信貸違約事件，也促使部分投資人重新評估配置策略。調查顯示，超過 90% 的受訪者認為違約率上升是私募信貸市場面臨的重要挑戰，其中超過半數受訪者更將已開發市場違約率攀升列為「重大挑戰」。

在此背景下，資金已開始流向新興市場。根據 Global Private Capital Association 數據，2025 年流入新興市場私募信貸的資金達 223 億美元，創下歷史新高，顯示投資人正在尋找與成熟市場不同的收益來源與風險分散機會。

調查同時發現，不同地區投資人的配置意願存在顯著差異。

中東地區投資人對新興市場私募信貸接受度最高，超過 90% 的受訪中東機構已配置相關資產；相比之下，北美地區受訪者中僅有 42% 已投入新興市場私募信貸。

此外，中東投資人對非洲市場展現特別濃厚興趣。調查顯示，57% 的中東受訪者認為非洲是具吸引力的投資目的地，遠高於全球平均的 28%。

市場分析人士指出，在全球利率維持高檔、傳統固定收益資產報酬率逐漸受限，以及成熟市場違約風險升溫的背景下，新興市場私募信貸正逐步從邊緣配置走向主流另類投資選項。