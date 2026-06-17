美光下跌6%自歷史高點回落 華爾街仍看好後市表現

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-17 11:30

美光自歷史高點回落，華爾街仍看好後市表現(圖：Shutterstock)

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就在前一天，美光才大漲 11%，收在 1,087.99 美元，創下今年第 34 次歷史收盤新高。

過去 12 個月，美光股價已累計上漲超過 800%，投資人重新評估這家公司長期以來偏低的本益比。由於記憶體產業向來具明顯的景氣循環特性，市場過去通常給予美光較低的預估本益比。

但隨著 AI 熱潮推升高頻寬記憶體 (HBM) 及其他記憶體產品需求，加上長期供貨合約的前景浮現，市場認為美光的獲利榮景有望持續更長時間。

《巴隆》先前指出，美光及多家半導體同業目前的估值仍偏低。原因在於 AI 伺服器運作高度依賴記憶體與相關硬體設備。因此，市場尚未完全反映這些企業在 AI 基礎建設浪潮中的重要性。

華爾街分析師似乎也抱持相同看法。TD Cowen 與 Cantor Fitzgerald 分析師近期均將美光目標價上調至 1,500 美元，若以目前股價計算，意味著仍有約 40% 上漲空間。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 則相對保守一些，給予美光 1,100 美元目標價。但他對公司未來成長前景仍相當樂觀。他認為，美光在 2027 年的每股盈餘 (EPS) 有機會達到 150 美元。

Reitzes 在周一的簡報中表示，「我們目前看到的 80% 毛利率水準，可能會維持比市場預期更久的時間。接著在 2027 年，我們還可能看到大規模回購計畫，這將有機會把股價推向新的高度。」