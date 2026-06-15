鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-15 16:30

中國 A 股三大指數 15 日（周一）收盤大漲，在伊朗戰爭持續近 4 個月之際，美伊和談終於迎來突破性發展展。

上證綜指 15 日收盤漲 1.61%，報 4,096.47 點；深證成指漲 3.79%，報 15,531.11 點；創業板指漲 5.3%，報 4,033.53 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 3.0312 兆元，較前一交易日減少 1,837 億元。

美國、伊朗以及關鍵斡旋方巴基斯坦均表示，協議已達成，並將於本周五在瑞士正式簽署。

美國總統川普和巴基斯坦總理謝謝里夫雙雙宣布，美國和伊朗已達成協議，伊朗也已正式確認伊美停戰諒解備忘錄達成。

川普在 14 日表示，美方與伊朗的協議現已完成，全面開放荷姆茲海峽，同時授權立即解除美國海軍封鎖。

「與伊朗伊斯蘭共和國的協議現已完成，」川普在 Truth Social 平台上發文。「祝賀大家！我在此正式授權荷姆茲海峽完全開放，並授權立即解除美國海軍封鎖。世界各國船隻啟動引擎吧！讓石油自由流動！」

川普隨後又發文，提到這項偉大協議將為整個地區帶來和平與安全。隨著美伊協議 19 日簽署，荷姆茲海峽將重新開放，以便進行排雷作業。