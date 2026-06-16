鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-16 22:54

百勝環球公司（Yum! Brands）16 日（周二）宣布，已簽署最終交易協議，合計作價 27 億美元出售必勝客品牌業務，最終交易價款將根據特定價格調整條款變動。

必勝客被賣了！百勝中國以12億美元拿下大陸地區品牌所有權。（圖：Shutterstock）

具體來看，百勝環球將以約 15 億美元對價，向私募股權公司朗睿資本出售不含中國大陸市場的海外必勝客全部業務。同時，公司有權在 2030 年前獲取最高 7,500 萬美元業績分成款項。根據與百勝中國簽署的協議條款，百勝環球將以約 12 億美元對價，轉讓全部中國大陸必勝客相關資產。

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據《界面新聞》報導，百勝中國同日發布公告，根據交易協議，百勝中國現獲授必勝客業務在中國大陸的獨家營運權和授權經營權。

交割完成後，百勝中國將收購目標公司全部該等權益，並將通過目標公司取得必勝客品牌在中國大陸的所有權，且將不再須向百勝環球支付之前應付的特許經營費。

百勝中國執行長屈翠容表示：「成為品牌所有者將賦予我們更大的戰略靈活性，使我們能夠在菜單、門市模式、新模塊及營運管理等方面持續推動創新。此外，無須再向百勝環球支付特許經營費預計將改善門市經濟模型，並降低開店門檻，從而支持必勝客在中國實現利潤率提升，加速增長，鞏固市場領導地位。」

百勝中國強調，將與百勝環球繼續保持緊密合作，共同釋放肯德基品牌的未來增長潛力。肯德基仍將是百勝中國的核心增長引擎，並在尚未充分覆蓋的市場擁有廣闊的發展空間，以進一步鞏固其市場領導地位，並實現可持續長期增長。

百勝中國是中國最大餐飲公司，在中國超過 2,600 個城鎮經營六個品牌、超過 18,000 家餐廳。肯德基及必勝客分別為中國大陸西式快餐和西式休閒餐飲領域的領先品牌。