鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-17 15:10

中國央行暗示可能轉向使用隔夜政策利率，此舉將使其更接近全球主流央行，並賦予決策者更大的短期融資成本控制權。

中國央行暗示或將採用類似聯準會的利率機制(圖:shutterstock)

人行行長潘功勝周三 (17 日) 在「2026 陸家嘴論壇」發表主題演講，宣布一系列即將推出的金融政策舉措，強調中國貨幣政策框架正加速向「價格型」調控轉型。

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潘功勝指出，7 天期逆回購操作利率已有效發揮市場定價錨的作用。為進一步穩定市場預期，央行將完善臨時隔夜正 / 逆回購工具，將其操作利率調整為「7 天期逆回購利率加、減 25 個基點」，使利率走廊區間由 70 個基點收窄至 50 個基點。此外，央行將適時增加隔夜逆回購品種，以更精準地匹配銀行體系的流動性需求。

潘功勝表示，這些措施旨在「推動貨幣政策框架向價格導向模式轉型，並提高中國人民銀行調整短期利率的精準性和有效性」。

市場分析人士認為，這顯示人行正逐步將政策重心轉向隔夜利率，此舉與美國聯準會等國際主流央行的操作模式更趨一致，有助於降低市場利率的波動性。

針對金融市場的深度與廣度，中國央行推出兩項重要工具：

特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具：當債券市場出現系統性壓力、正常渠道受阻時，央行將通過互換方式向非銀機構提供緊急流動性。此機制強調非穩定狀態下的應對，並設有宏觀審慎與抵押品要求，以防範道德風險。

中國人民銀行目前沒有常用的隔夜政策利率，近幾個月來，央行表示將更密切關注隔夜市場借貸成本，而非 7 天期利率。自今年 1 月以來，央行在其月度報告中納入了銀行間市場隔夜回購利率與 7 天期利率利差的分析。

中國央行上一次明確調整利率框架始於 2024 年，潘功勝在當年的陸家嘴論壇上表示，可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率後，公開市場 7 天期逆回購的政策利率地位逐步明確。至次年 3 月，央行宣布中期借貸便利 (MLF) 將採用多重價位中標方式開展操作。

潘功勝強調，中國的金融結構正發生深刻變化。2025 年社會融資規模增量中，債券與股票等直接融資佔比首度超過銀行貸款。隨著房地產與地方融資平台貸款佔比下降，信貸增長「降速提質」將成為新常態。