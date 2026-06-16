鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-16 13:38

台灣大 (3045-TW) 今 (16) 日宣布與 Visa 策略合作，將以 myfone 網路門市作為台灣首個 AI 代理商務消費場景，推動 Visa 智慧商務解決方案，以及 Trusted Agent Protocal(TAP)安全協議，共同驗證 AI Agent 在完成商品選購、授權與支付的完整交易流程。

台灣大與Visa策略合作，打造AI代理商務消費場景。(圖：台灣大提供)

總經理林之晨表示，Agentic Commerce 從概念走向真實消費場景，關鍵不只在於技術，更在於支付信任、金融服務與消費生態系的深度整合。

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林之晨指出，台灣大長期耕耘 1700 萬用戶的信任關係，透過電信服務、momo 電商與新科技事業覆蓋多元場景，並將 AI 深度應用於網路維運、客服、資安與數位服務領域，已建立 AI 代理商務落地的重要戰略基礎。此次與 Visa 合作，是台灣大 AI 應用布局前進 Agentic Commerce 的起點。

根據 Visa 數據顯示，全球 Agentic Commerce 市場規模預計至 2030 年達 1.7 兆美元，年複合成長率 67%。而台灣大 myfone 網路門市首波體驗場境，將開放 Open Possible 聯名信用卡人，透過 AI 代理人完成選購、授權與支付的完整交易流程。