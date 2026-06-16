台灣大與Visa策略合作 打造AI代理商務消費場景
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台灣大 (3045-TW) 今 (16) 日宣布與 Visa 策略合作，將以 myfone 網路門市作為台灣首個 AI 代理商務消費場景，推動 Visa 智慧商務解決方案，以及 Trusted Agent Protocal(TAP)安全協議，共同驗證 AI Agent 在完成商品選購、授權與支付的完整交易流程。
總經理林之晨表示，Agentic Commerce 從概念走向真實消費場景，關鍵不只在於技術，更在於支付信任、金融服務與消費生態系的深度整合。
林之晨指出，台灣大長期耕耘 1700 萬用戶的信任關係，透過電信服務、momo 電商與新科技事業覆蓋多元場景，並將 AI 深度應用於網路維運、客服、資安與數位服務領域，已建立 AI 代理商務落地的重要戰略基礎。此次與 Visa 合作，是台灣大 AI 應用布局前進 Agentic Commerce 的起點。
根據 Visa 數據顯示，全球 Agentic Commerce 市場規模預計至 2030 年達 1.7 兆美元，年複合成長率 67%。而台灣大 myfone 網路門市首波體驗場境，將開放 Open Possible 聯名信用卡人，透過 AI 代理人完成選購、授權與支付的完整交易流程。
Visa 亞太區總裁康軒誠則表示，AI 快速改變全球商務與支付生態，代理式商務也將成為數位商務的重要轉折。Visa 30 年前便已開始導入 AI，過去 5 年也投入超過 120 億美元在支付基礎建設，此次與台灣大攜手，透過合作 AI 代理商務電信服務場景，推動 AI 代理商務在台灣落地，是台灣數位支付、AI 應用與未來商務生態發展的重要里程碑。
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