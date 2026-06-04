鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-04 16:49

台灣大 (3045-TW) 今 (4) 日與全球僅 7 家的輝達 Reference Platform Partner 國際算力夥伴 GMI Cloud 簽署合作備忘錄(MOU)，一同拓展國際 AIDC 市場。台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，將以台灣為出發點，優先布局東南亞市場，並鎖定需要推論算力的客戶。

朱曉幸指出，原先 GMI Cloud 為台灣大客戶，台灣大提供 AIDC 基礎設施，雙方合作一段時間後，發現台灣大擅長機房基礎設施的建置、維運與管理，而 GMI Cloud 則在高階算力平台的調和與優化具優勢，且在 token 發揮最大效益上擁有強大的技術與銷售能力，因此雙方「強強聯手」，希望將台灣的成功模式複製到海外市場。

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朱曉幸表示，雙方預計從台灣桃園作為出發點，逐步拓展至東南亞國家，包括印尼、泰國、馬來西亞等地都是候選國家，目前已經在規劃中。同時，也正在評估美國與日本等地，最快有望在明年初有結果。

不過朱曉幸也強調，建置 AIDC 需要三大核心要件，包括合適土地、穩定電力以及全球網路連接。GMI Cloud 執行長葉威延也說，能源與電力為首要考量，且須同時兼顧土地、網路連接性、客戶分布與當地政府配合度等。

針對先前台灣大與 GMI Cloud 合作的 AI 工廠，在桃園龜山打造 TAIDC 機房，朱曉幸透露，目前機房與相關算力近乎完售。他並指出，原先 GMI Cloud 希望承租該 AIDC 所有的算力，但台灣大希望能保留一部分資源服務其他企業客戶，因此 GMI Cloud 目前承租約 9 成，約 16MW 的容量。朱曉幸補充，台灣大規劃於明年 1 月擠出 1MW 的容量，服務台灣本地的企業客戶。

葉威延進一步說明桃園 AI 工廠進度，指出首批 48 櫃的 GB300 機櫃已經進駐，預計 7 月底啟動，並一路交付至年底，合計約 100 櫃。他並指出，第一波客戶為美國的大型推論業者。