鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-10 18:31

電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 以及遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收，台灣大 5 月每股純益達 0.5 元，再度超車中華電信的 0.44 元，也高於遠傳的 0.37 元，登上 5 月獲利王寶座。

中華電信 5 月 EPS 0.44 元

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中華電信 5 月營收 195.2 億元，月減 4.8%，年增 5.4%；EBITDA 77.7 億元，月減 5.7%，年增 3.9%；稅後純益 33.6 億元，月減 9.9%，年增 0.3%，每股純益 0.44 元。

中華電信累計今年前 5 月營收 1000.1 億元，年增 7.1%；EBITDA 393.2 億元，年增 4.2%；稅後純益 172 億元，年增 3.9%，每股純益 2.22 元。

中華電信指出，受惠電信核心業務與資通訊業務雙成長引擎持續發酵，加上 iPhone 手機銷售動能延續，以及子公司受 AI 市場需求強勁帶動銷貨成長，5 月營收與 EBITDA 皆創歷年同期新高。

中華電信進一步表示，資通訊業務 5 月營收年增雙位數，為推升整體營收的重要動能。其中，AI 伺服器機房建置案陸續完工交付，帶動相關收入挹注。同時，提供給企業客戶的專屬雲端服務表現亮眼，推升 IDC 及雲端業務營收年增近 3 成。

電信核心業務上，5 月受惠 5G 升速方案推廣成效顯現，帶動升速客戶數增加及月租收入穩步成長，加上國際漫遊業務需求升溫，行動服務營收年增 3.3%。

至於固網寬頻業務，5 月 300Mbps 以上高速寬頻用戶數年增 14%，帶動固網寬頻營收年增 3.4%。另外，隨著國內電路建置專案陸續完工，整體電路出租營收年應 14%，顯現高品質網路基礎建設需求持續提升。

台灣大 5 月 EPS 0.5 元

台灣大 5 月營收 164.4 億元，月增 4.9%，年增 3.9%；EBITDA 38.34 億元，月增 1.2%，年增 9.7%；稅後純益 15.2 億元，月增 6.3%，年增 51%，每股純益 0.5 元。

台灣大累計今年前 5 月營收 818.9 億元，年增 3.2%；EBITDA 189.76 億元，年增 8.5%；稅後純益 70.9 億元，年增 24.4%，每股純益 2.34 元。

台灣大 5 月持續受惠三大成長引擎帶動，Telco 電信本業方面，用戶持續升級 5G，且在獨門方案助攻下，智慧型手機月租用戶 ARPU 及行動服務營收皆年增 3%，家戶事業營收也年增 9%。

Telco + 企業事業部分，受惠去年底啟用 AI 資料中心，NVIDIA Reference Platform Partner GMI Cloud 進駐，持續貢獻營收動能。

Telco+Tech 科技事業上，momo 營收年增 4%，已連續 3 個月呈現正成長；品牌電商事業成長持續強勁，遊戲代理與「大哥付 隨帳收」電信帳單代收等業務 5 月表現亮眼。

台灣大指出，在各項業務動能齊發，以及持續優化營運效率，加上權益法投資收益成長等貢獻，推升 5 月稅後純益達 15.2 億元，年增超過 5 成。

遠傳 5 月 EPS 0.37 元

遠傳 5 月營收 95.02 億元，月減 0.4%，年增 13.7%；EBITDA 33.72 億元，月增 2.4%，年增 7.7%； 稅後純益 13.27 億元，月增 1.4%，年增 14.1%，每股純益 0.37 元。

遠傳累計今年前 5 月營收 468.46 億元，年增 9%；EBITDA 167.42 億元，年增 6.6%；稅後純益 63.45 億元，年增 16.1%，每股純益 1.76 元。

遠傳 5 月受惠創新資費方案帶動 5G 升級需求、母親節檔期延續換機熱潮，以及個人數位生活服務與智慧資通訊業務穩健成長，帶動 5 月營收、EBITDA 以及稅後純益皆創歷年同期新高。

遠傳推出創新資費方案，推升行動通訊業務表現，5 月月租型用戶 5G 滲透露提升至 49%。月租型用戶 ARPU 持續成長，帶動行動服務營收達 52.84 億元，年增 3%。