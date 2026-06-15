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鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至-0.11元，預估目標價為27.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.09元下修至-0.11元，其中最高估值0.17元，最低估值-0.37元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.17(0.17)11.260.63
最低值-0.37(-0.37)00.410.63
平均值-0.08(-0.08)0.410.760.63
中位數-0.11(-0.09)0.450.750.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值401.90億477.39億496.52億487.30億
最低值371.49億415.02億453.45億487.30億
平均值379.12億432.80億479.04億487.30億
中位數378.56億430.43億483.48億487.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.08-0.050.760.090.11
營業收入184.06億205.83億243.83億302.68億345.34億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSCPNG

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