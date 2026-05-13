鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至-0.09元，預估目標價為28.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.05元下修至-0.09元，其中最高估值0.17元，最低估值-0.22元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.17(0.17)
|1
|1.26
|0.73
|最低值
|-0.22(-0.22)
|0.18
|0.41
|0.73
|平均值
|-0.06(-0.05)
|0.48
|0.77
|0.73
|中位數
|-0.09(-0.05)
|0.45
|0.75
|0.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|401.90億
|477.39億
|496.52億
|509.59億
|最低值
|371.49億
|415.02億
|458.64億
|509.59億
|平均值
|380.44億
|433.65億
|478.47億
|509.59億
|中位數
|379.44億
|429.75億
|481.95億
|509.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.08
|-0.05
|0.76
|0.09
|0.11
|營業收入
|184.06億
|205.83億
|243.83億
|302.68億
|345.34億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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