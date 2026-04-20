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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至4.88元，預估目標價為67.98元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.4元下修至4.88元，其中最高估值6.55元，最低估值1.99元，預估目標價為67.98元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.55(6.55)8.1710.64
最低值1.99(1.99)5.20
平均值4.65(4.91)6.496.12
中位數4.88(5.4)6.316.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值166.01億182.19億203.37億
最低值157.55億167.29億182.75億
平均值160.66億172.29億190.65億
中位數159.22億171.72億185.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-845.6427.931.923.214.99
營業收入48.68億94.06億116.38億127.21億142.42億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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