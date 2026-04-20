鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至4.88元，預估目標價為67.98元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.4元下修至4.88元，其中最高估值6.55元，最低估值1.99元，預估目標價為67.98元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.55(6.55)
|8.17
|10.64
|最低值
|1.99(1.99)
|5.2
|0
|平均值
|4.65(4.91)
|6.49
|6.12
|中位數
|4.88(5.4)
|6.31
|6.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|166.01億
|182.19億
|203.37億
|最低值
|157.55億
|167.29億
|182.75億
|平均值
|160.66億
|172.29億
|190.65億
|中位數
|159.22億
|171.72億
|185.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-845.64
|27.93
|1.92
|3.21
|4.99
|營業收入
|48.68億
|94.06億
|116.38億
|127.21億
|142.42億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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