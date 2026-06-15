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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至3.59元，預估目標價為62.57元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.48元上修至3.59元，其中最高估值5.34元，最低估值2.41元，預估目標價為62.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.34(5.34)5.274.765.35
最低值2.41(2.41)1.510.970.96
平均值3.6(3.56)3.312.572.63
中位數3.59(3.48)3.32.871.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值115.73億121.82億111.47億102.38億
最低值91.00億84.86億71.98億89.16億
平均值104.63億104.65億89.60億95.77億
中位數105.38億102.75億90.40億95.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.304.843.460.462.03
營業收入107.53億133.01億111.22億66.17億76.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTECK

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Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)64.84+1.95%

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