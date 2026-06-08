鉅亨網新聞中心 2026-06-08 17:10

美銀首席策略師哈特內特（Michael Hartnett）在最新報告再次拉響警報，他強調，隨著 AI 熱潮帶動的科技股估值直逼歷史極限，當前的多頭市場已面臨嚴峻的清算風險。

非農只是第一槍！美銀Hartnett點名6大風暴 市場面臨清算潮。(圖:shutterstock)

哈特內特直言，「繁榮和泡沫可能皆終結於債券」，而充斥著密集總體經濟事件的 6 月份，極可能成為引發全球市場巨幅震盪的「潛在催化劑」。

‌



哈特內特指出，當前市場最脆弱之處在於，股市的「財富效應」正反過來助長通膨（形成財富—價格螺旋）。

在市場多頭部位極度擁擠、對獲利前景過度樂觀的背景下，6 月一連串事件可能將英國 30 年期公債殖利率推升至 6% 以上、美債殖利率推高至 5% 以上、日債殖利率推升至 4% 以上，進而對全球風險資產帶來致命的打擊。

風暴一：非農就業意外太強 債市敲響警鐘

上週五 (5 日) 公布的美國 5 月份非農業就業報告，無疑為這場「6 月風暴」拉開了序幕。

哈特內特先前曾示警，若 5 月非農新增就業人數大於 12.5 萬人，即代表美國勞動市場正急劇重新加速。而實際公布的數據錄得超乎市場預期、高達「4 個標準差（4-sigma）」的重大意外：當月新增非農就業人口暴增 17.2 萬人。

此一數據徹底點燃債市拋售潮，雖然長債殖利率尚未完全觸及他所預測的 5.25% 生死線，但也確實推動美債殖利率大幅飆高，反映市場對 Fed 維持高利率的擔憂迅速加劇。

風暴二：CPI 若破 4% 危險門檻 美股恐重摔 7%

緊接著在 6 月 10 日登場的是美國 5 月消費者物價指數（CPI）數據。

過去三個月來，美國 CPI 月增率平均上漲 0.6%，過去半年平均上漲 0.4%。目前市場對 5 月 CPI 月增率的預期為 0.5%。

哈特內特警告，如果 5 月 CPI 月增幅高於 0.4%，這意味著美國 CPI 年增率將衝破 4% 關卡，甚至可能在期中選舉前向 5% 逼近。

根據美銀統計過去 100 年的歷史數據，一旦通膨年增率跨過 4% 的危險門檻，標普 500 指數在接下來的 3 個月內平均下跌 4%，6 個月內平均下跌幅度更達 7%。這將直接考驗當前 AI 交易與科技股多頭的續命能力。

風暴三與四：歐日央行緊縮預期步步逼近

全球主要央行也在 6 月展開密集交鋒。首先是 6 月 11 日召開的歐洲央行（ECB）決議，目前市場預期 ECB 升息一碼的機率高達 98%，歐洲的貨幣政策正朝進一步收緊邁進。

接著是 6 月 16 日的日本央行（日銀）決議，市場預期日銀升息一碼的機率同樣高達 83%。

哈特內特分析，對日本央行而言，引導貨幣政策正常化（升息）已是當務之急，唯有如此才能阻止日元貶破「1 美元兌 160 日元」的馬奇諾防線。

風暴五：華許首秀面臨「金髮女孩」考驗

6 月 17 日由新任聯準會主席華什（Kevin Warsh）首次主持的 FOMC 議息會議，被視為 6 月最重要的兩大核心事件之一。

市場目前面臨兩難困境：

華許表現過於鴿派：市場將擔憂通膨徹底失控，長端美債殖利率恐直奔 6% 大關。

華許表現過於鷹派：高利率壓頂下，標普 500 指數恐向 7000 點大關進行劇烈回檔。

「金髮女孩」（恰到好處）情境：唯有沃什展現出既防通膨又顧增長的平衡姿態，代表華爾街晴雨表的紐約證交所指數（NYA）才有機會突破並創下歷史新高（>24,000 點）。

風暴六：SpaceX IPO 上演「流動性大抽血」

除了總體經濟面與各國央行的決策，6 月份還有一個極具殺傷力的個股事件：SpaceX IPO。

這家估值龐大的太空科技巨頭定於本周五 (12 日) 開始掛牌交易。哈特內特直言，這場「世紀 IPO」雖然吸睛，但其龐大的募資規模將在市場上產生劇烈的「流動性抽水效應」，恐使本就緊繃的市場資金面雪上加霜。

66 年以來第 7 次「通膨高於失業率」暗藏熊市危機

美銀報告指出，在全球 68 家主要央行中，目前有高達 46 家（約 67%）的通膨率超出了其通膨目標的中點。

央行顯然已痛苦地落後於通膨曲線，這也是為什麼殖利率曲線出現「熊市平坦化」，導致長天期資產、私募信貸（槓桿）及新興市場外匯陷入苦戰的原因。

哈特內特特別提出一項極端風險：美國 5 月份的 CPI 數據極可能等於或高於最新公布的失業率。這將是自 1960 年以來，歷史上第七次出現「通膨高於失業率」的罕見交叉。

回顧過去通膨超越失業率的年份，如 1966、1973、1990、2000、2008 與 2021 年），無一例外皆處於聯準會的升息週期，而華爾街對這些年份的記憶通常伴隨著劇烈資產回檔與熊市。

賣出訊號連三週拉響 該如何布局？

目前美銀獨家的「牛熊指標」已從 8.5 進一步攀升至 8.7，連續第三週觸發「賣出訊號」。歷史經驗顯示，在觸發賣出訊號後的 2 至 3 個月內，全球股市平均跌幅為 2% 至 3%，最大回撤甚至可達 15% 至 20%。

哈特內特最後提醒投資人：「見頂是一個過程，見底是一個瞬間」，市場的貪婪往往比恐懼更難逆轉。

根據美銀全球廣度規則，全球已有 48% 的股市處於超買狀態，其中韓國、台灣與芬蘭超買最嚴重；而印尼、印度與中國則處於極度超賣。