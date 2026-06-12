鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 19:00

中信銀行積極響應政策，全力支持企業深化全球供應鏈布局，今 (12) 日出席國發會「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽約典禮，在行政院副院長鄭麗君、國發會主委葉俊顯、美國在台交流協會處長谷立言及銀行公會理事長董瑞斌的見證下，由中信銀董事長陳佳文代表簽署，將以最高級距 7500 萬美元 (約新台幣 24 億元) 出資響應，展現金融業支持企業拓展海外市場的堅定承諾。

國發會「企業投資美國融資保證機制」攜手國內 15 間公、民營銀行參與，募資共 5.75 億美元，加上國發基金出資 8 億美元，首期專款達到 13.75 億美元，預估可提供 550 億美元的融資額度予客戶。

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本機制核心亮點在於建立「政府與銀行共同承擔」的風險共擔模式，由國發基金提供信用增強支持，對中信銀行而言，參與本機制可取得充足的融資保證額度，在國發基金共同承擔風險的架構下，當企業赴美發展，面臨大額資本支出及營運週轉等需求，能有效強化授信風險胃納，提升對單一企業客戶的授信承作量能，滿足企業高規格的跨國布局。

隨全球地緣政治變化與產業鏈重組趨勢持續發酵，美國成為半導體、資通訊 (ICT) 等關鍵產業鏈的重要戰略據點，中信銀行深耕美國市場，旗下擁有紐約分行、洛杉磯辦事處，同時正在申設洛杉磯分行與德州辦事處，更有美國子行 CTBC Bank USA 網絡，旗下擁有 20 家分行，遍布於加州、紐約及紐澤西州，具備跨境專業服務團隊，中信銀行將能有效連結「台灣企業」與「美國在地金融需求」，為企業赴美投資提供一條龍式的跨境金融支持。