營收速報 - 2026年6月13日台股大型公司5月營收一覽（新增5家）

本次公布5月營收一覽

截至台北時間2026年6月13日07:55，彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計237家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

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5月已公布營收一覽

截至目前，已公布5月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達237家。其中營收年增大於 25％有87家，年增小於-20％有19家。