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營收速報 - 2026年6月13日台股大型公司5月營收一覽（新增5家）

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本次公布5月營收一覽

截至台北時間2026年6月13日07:55，彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計237家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中信金-金融保險業 192.18億 341.3%
富邦金-金融保險業 304.08億 155.0%
合庫金-金融保險業 63.05億 37.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
合庫金-金融保險業 63.05億 3.5%
第一金-金融保險業 73.05億 -0.2%
中信金-金融保險業 192.18億 -2.4%
5月已公布營收一覽

截至目前，已公布5月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達237家。其中營收年增大於 25％有87家，年增小於-20％有19家。

5月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 87家
大於50億 >= 0% 92家
大於50億 < 0% 39家
大於50億 <= -20% 19家

5月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 17.54億 87447.7%
興富發-建材營造業 47.18億 2114.2%
台汽電-油電燃氣業 72.80億 768.2%
南亞科-半導體業 276.70億 730.1%
統一證-金融保險業 43.91億 428.4%

5月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華建-建材營造業 2,046萬 2352.9%
遠雄-建材營造業 6.47億 182.2%
日勝生-建材營造業 7.50億 112.9%
鄉林-建材營造業 7,726萬 73.1%
力麗-紡織纖維 10.72億 72.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收5月營收建材營造業潤隆金融保險業中信金

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中信金67.6+0.15%
富邦金122-2.79%
合庫金24.05+0.84%
第一金31+1.14%
潤隆31.9+2.24%
興富發44.95-0.88%
台汽電74.2-1.72%
南亞科374+10.0%
統一證50.5-0.79%
華建20+1.78%
遠雄80+0.00%
日勝生11.1+0.91%
鄉林8.15-0.24%
力麗7.25+2.84%

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