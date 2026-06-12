營收速報 - 2026年6月13日台股大型公司5月營收一覽（新增5家）
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本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月13日07:55，彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計237家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|中信金-金融保險業
|192.18億
|341.3%
|富邦金-金融保險業
|304.08億
|155.0%
|合庫金-金融保險業
|63.05億
|37.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|合庫金-金融保險業
|63.05億
|3.5%
|第一金-金融保險業
|73.05億
|-0.2%
|中信金-金融保險業
|192.18億
|-2.4%
5月已公布營收一覽
截至目前，已公布5月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達237家。其中營收年增大於 25％有87家，年增小於-20％有19家。
5月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|87家
|大於50億
|>= 0%
|92家
|大於50億
|< 0%
|39家
|大於50億
|<= -20%
|19家
5月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|17.54億
|87447.7%
|興富發-建材營造業
|47.18億
|2114.2%
|台汽電-油電燃氣業
|72.80億
|768.2%
|南亞科-半導體業
|276.70億
|730.1%
|統一證-金融保險業
|43.91億
|428.4%
5月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華建-建材營造業
|2,046萬
|2352.9%
|遠雄-建材營造業
|6.47億
|182.2%
|日勝生-建材營造業
|7.50億
|112.9%
|鄉林-建材營造業
|7,726萬
|73.1%
|力麗-紡織纖維
|10.72億
|72.1%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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