鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-11 19:59

一年一度第 39 屆「台韓觀光交流會議」今 (11) 日於屏東墾丁召開，韓國旅行業協會 (KATA) 率韓國旅遊相關業者、媒體及駐台北韓國代表部、韓國觀光公社及政府地方官員近 80 人來台，雙方也提出台韓互訪各 200 萬人次、未來總數達 400 萬人次的合作目標。

此次雙方會議以「台韓觀光對話─探索核心文化力」為主題，探討「觀光產業趨勢」與「主題旅遊商品營造」兩大議題，會中由 2 國官產學代表分析台韓雙方觀光的互訪及行銷方針，並從文化角度分享觀光宣傳推廣實務。

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隨著旅客已不再滿足於景點式的走馬看花，而是傾向文化參與式與故事性的深度體驗，會議上分別從自然、宗教及城市觀光等層面探討主題旅遊商品的營造，分享雙方如何運用在地資源進行旅遊產品包裝、設計，並基於永續發展的趨勢，打造具競爭力的國際觀光產品，透過發掘具備文化內涵的旅遊產品，希望能進一步爭取互訪客源、自由行及年輕族群。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，台韓觀光市場在去 (2025) 年展現強勁的成長動能，雙向互訪總人次已達到 285 萬人次，其中韓國來台旅客超過 101.6 萬人次，觀光署未來將持續透過多元的優惠措施，包括針對重度遊客、獎勵旅遊、順道旅遊等，刺激不同的目標市場訪台意願。

黃勢芳強調，觀光署將搭配精準的行銷宣傳，全面深化國際旅客來台，未來也將持續結合政府與民間力量，搭配每周 330 航班，深化產官學界的合作，除了推動台韓旅遊交流人數的突破，更要致力於提升旅客的人均消費與停留天數，深化在台旅遊體驗及價值。

韓國旅行業協會會長李振錫也向韓國旅行業者呼籲，積極運用目前台韓每周航班持續增加的趨勢以及臺灣中南部機場增班機會，引導更多韓國遊客走進中南部地區，深入台灣不同地點，享受台灣多樣旅遊風貌

觀光署表示，期待透過本屆在屏東的交流，將台灣珍貴的文化力成功轉化為具吸引力的旅遊亮點，讓世界、韓國消費者看見台灣之美，未來兩國將持續深化觀光交流合作，共同以更具深度的旅遊價值，推動台韓觀光交流質與量並進的新篇章。