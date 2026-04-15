鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-15 13:22

近期受中東戰事引發油價上漲，加上美國近期將對台灣在內的貿易夥伴展開 301 調查，三三會理事長林伯豐今 (15) 日表示，對政府 4 月起電價凍漲，表達肯定。另對美國即將舉行 301 調查，林伯豐指出，美國對台灣貿易長期不公平、歧視台灣，政府應藉供應鏈重組時好好審視美國市場，引導產業界在 15% 關稅下，重新評估全球布局。

三三企業交流會今日舉行 4 月份例會，林伯豐在會前受訪時表示，政府在 4 月起凍漲電價，他肯定政府不調漲電價，亦即上半年凍漲，緩解大眾及企業壓力，但針對能源長遠規劃，政府應重新檢討政策，推行核能與綠電共存，以保障 AI 與半導體產業的龐大電力需求，包括油氣採購不應過度依賴特定地區或美國，以分散風險至多元進口來源。

‌



此外，針對美國將於本 (4) 月底舉辦 301 調查公聽會，包含產能過剩、強迫勞動等兩大議題，台灣因再度被列入名單，引發國內產業界憂心。

對此，林伯豐表示，台灣對美貿易占比僅 20% 卻一直遭美國調查，明顯存在不公平，台灣政府在面對美方壓力下，不應持續示弱討好，而是應鼓勵企業進行產品創新與技術開發，並協助產業在關稅不確定性中提升核心競爭力，而非僅被動接受美方框架。

對於當前中東地區美以伊戰爭衝突，影響全球安全與能源秩序，林伯豐也代表產業界提出以下建議：

一、持續中油、台電的「緩漲機制」，有助於穩定物價及減輕企業經營負擔。

二、機動調降大宗物資的進口關稅與營業稅，免除包括汽柴油的貨物稅。

三、針對運輸業、農漁業等高能源依賴產業，以及中低收入戶提供專案補貼。

四、調整能源政策，持續發展核電，加速核二、三廠的安全檢查。分散能源進口來源，並強化原油與戰略物資的儲備管理。

五、補助企業引進節能設備與智慧能源管理系統，以減少單位產值的能源消耗。