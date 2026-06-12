鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-12 15:04

光寶科 (2301-TW) 旗下光林智能於美國智慧運輸系統年會與博覽會（ITS America Conference & Expo 2026），展出 Physical AI 智慧交通解決方案，透過人工智慧、邊緣運算與多模態感知技術，打造具備感知、分析與決策能力的 AI 感知路口，吸引來自北美交通部門、智慧城市單位及產業夥伴關注。



根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）統計，美國每年交通事故造成超過 3.6 萬起重大人員傷亡事件，其中行人安全議題尤受關注；另一方面，交通壅塞亦持續影響城市運作效率與經濟發展。面對安全與效率雙重挑戰，人工智慧、邊緣運算及智慧交通基礎建設正成為交通治理的重要發展方向。



隨著 Physical AI 成為全球科技產業的重要發展趨勢，AI 正逐步從資料中心與雲端模型走向真實世界應用。未來交通基礎設施不再只是被動執行控制指令的設備，而是能夠即時感知環境、理解道路情境並支援決策的智慧系統，進一步提升道路安全、交通效率與城市治理能力。

光林智能於 ITS America 展出 Interlux AI 交通號誌系統，整合雷達感測、AI 視覺辨識、邊緣運算及多模態感知技術，透過融合車輛、行人、自行車及道路環境等多源數據，即時掌握路口運行狀況。

‌



系統可支援弱勢用路人保護（Vulnerable Road User Protection）、緊急車輛優先通行（Emergency Vehicle Preemption）、自適應號誌控制（Adaptive Traffic Control）、交通事件偵測及路口安全管理等智慧交通應用。



Interlux 採用邊緣運算架構，將感知、分析與決策能力直接部署於路口端，可即時處理交通數據並縮短反應時間。同時具備與既有交通控制系統整合能力，無須大幅更換既有基礎設施即可導入智慧化功能，協助交通管理單位降低建置門檻、提升營運效率並強化系統韌性。

系統支援 V2X 通訊架構，可作為未來車路協同與智慧交通管理的重要節點。透過即時感測與數據分析，路口不再只是號誌控制設備，而是能夠持續蒐集、理解並回應道路環境變化的 AI 感知節點，為未來智慧城市與智慧交通基礎建設奠定發展基礎。