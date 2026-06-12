鉅亨網新聞中心 2026-06-12 14:10

在科技投資界，沒有人的名字比「孫正義」更具爭議性與傳奇色彩。這位出身於日本九州韓裔棚戶區的企業家，曾因 2000 年互聯網泡沫破裂遭遇「人類史上最大個人損失」，如今卻在 2026 年憑藉著對人工智慧 (AI) 的豪賭，重新奪回日本首富乃至亞洲首富的寶座——儘管 3 天後，又隨著股價波動失去此一頭銜。

從電子翻譯機到阿里巴巴的 6 分鐘神話

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觀察人士認為，孫正義的傳奇始於大膽。16 歲孤身赴美，在加州大學柏克萊分校就讀期間，他發明了多語言電子翻譯機原型並以約 100 萬美元賣給夏普，賺得人生第一桶金。1981 年創立軟銀後，他最為人津津樂道的莫過於阿里巴巴的投資。

2000 年，孫正義僅聽了馬雲演講 6 分鐘，便決定投資 2,000 萬美元；這筆投資在 2014 年阿里巴巴上市時價值飆升至 580 億美元，回報率高達 3,000 倍，被譽為風投史上最成功的單筆投資之一。

700 億美元的教訓

然而，孫正義的投資之路並非一帆風順。互聯網泡沫破裂時，他的個人淨資產曾在短短時間內蒸發了 700 億美元。儘管他後來靠著阿里巴巴翻身，但 2016 年成立的千億美元「願景基金」(Vision Fund) 卻讓他再度陷入爭議。

該基金雖然規模空前，卻遭遇了如 WeWork 破產 (累計虧損 143 億美元) 及 Katerra 等獨角獸崩盤的重創。華爾街一度嘲諷他是「最貴的散戶」，至 2023 年中，願景基金的累計虧損曾高達 320 億美元。

押注 ARM 與 OpenAI 的 AI 翻身仗

進入 2026 年，孫正義成功演出了一場華麗的逆轉。這場勝利的核心在於他對 AI 基礎設施的精準預判。2016 年他以 320 億美元收購晶片架構巨頭 ARM，當時被視為瘋狂，但在 AI 算力需求爆發後，ARM 市值於 2026 年突破 3,700 億美元，為持有 90% 股份的軟銀帶來了超過 2,200 億美元的利潤。

目前的孫正義已全面轉向其所謂的「人工超知能 (ASI) 策略」。軟銀對 ChatGPT 開發商 OpenAI 的投資已見成效，帳面獲利達 450 億美元，並計畫在 2026 年 10 月前將投資規模擴大至 650 億美元，取得 13% 的股權。

此外，軟銀更斥資 750 億歐元在法國開發 5GW 規模的 AI 數據中心，顯示其從軟體應用轉向基礎設施的野心。

300 年願景下的「伊邪那岐」

截至 2026 年 6 月初，孫正義的個人身家已飆升至約 800 億至 1,000 億美元，超越印度富豪阿達尼 (Gautam Adani)，重登亞洲頂峰。他正積極推動代號為「Izanagi」(伊邪那岐，日本神話創造之神) 的計畫，投入 5,000 億美元建設 AI 基礎設施。