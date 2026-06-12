〈焦點股〉華新今年營收獲利可望優於去年 價量齊揚漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-12 10:32

華新 (1605-TW) 今年三大事業包括不銹鋼、電線電纜以及資源事業今年表現都將優於去年，帶動營運逐季增溫，看好今年營收獲利優於去年，5 月營收也達 174.59 億元，年月雙成長，激勵華新今 (12) 日價量齊揚，漲逾半根停板。

華新董事長焦佑倫。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

華新今天早盤以 35.3 元開高走高，盤中衝上 37.35 元，大漲逾半根停板，一舉站回 5 日線與月線，成交量超過 1.8 萬張。不過三大法人連續 3 個交易日賣超，合計賣超 9656 張。

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華新指出，不銹鋼事業中，台灣與印尼市場都將獲利；歐洲市場去年下半年將好轉；中國市場持續調整產品結構，雖然無法獲利，但逐漸好轉中。線纜事業方面，持續受惠強韌電網計畫，認為「今年還是非常好」。至於資源事業，今年將進入穩定的獲利期。