〈焦點股〉華新今年營收獲利可望優於去年 價量齊揚漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北
華新 (1605-TW) 今年三大事業包括不銹鋼、電線電纜以及資源事業今年表現都將優於去年，帶動營運逐季增溫，看好今年營收獲利優於去年，5 月營收也達 174.59 億元，年月雙成長，激勵華新今 (12) 日價量齊揚，漲逾半根停板。
華新今天早盤以 35.3 元開高走高，盤中衝上 37.35 元，大漲逾半根停板，一舉站回 5 日線與月線，成交量超過 1.8 萬張。不過三大法人連續 3 個交易日賣超，合計賣超 9656 張。
華新指出，不銹鋼事業中，台灣與印尼市場都將獲利；歐洲市場去年下半年將好轉；中國市場持續調整產品結構，雖然無法獲利，但逐漸好轉中。線纜事業方面，持續受惠強韌電網計畫，認為「今年還是非常好」。至於資源事業，今年將進入穩定的獲利期。
華新 5 月營收 174.59 億元，月增 12.41%，年增 11.13%；累計今年前 5 月營收 740.48 億元，年減 5.36%。
線纜族群今天在華新領軍下也紛紛走揚，華榮 (1608-TW)、大亞 (1609-TW) 漲逾 3%，億泰 (1616-TW) 漲逾 2%。
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