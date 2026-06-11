鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-11 19:17

積極在台灣市場建構全新的線下零售生態的野獸國 (6995-TW)，已由股東會通過上櫃計畫，預計今年下半年送件申請上櫃。野獸國在今夏多條業務線同步啟動，從台灣零售通路擴張、海外市場突破，到大型 IP 授權活動落地，展現其全方位的 IP 商業化實力。

野獸國對去年 股利配發股息 0.0706 元、股票股利 0.6362 元，合計每股配發 0.7068 元，並已獲股東會通過。

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野獸國正積極建構台灣市場全新的線下零售生態，目前已與便利商店合作建置「野獸國店中店」，已進駐 125 家門市，預計 2026 年年底以 300 家以上為目標，深入消費者日常生活場景，強化品牌觸及率與衝動購買轉換。同時，除便利商店通路外，野獸國門市部亦規劃於北、中、南分別開設大型旗艦店，打造沉浸式品牌體驗空間，進一步提升品牌聲量與高單價商品的銷售轉換。

值得關注的是，野獸國自主開發的智能販售機系統，硬體與軟體建置已進入驗收階段，預計今年第三季完成，後續將全面部署全台，透過無人零售通路補足傳統實體通路缺口，實現真正的 O2O (線上到線下) 全天候銷售。

在北美市場，野獸國美國子公司（BKNA）已成功打入 Walmart 與美國迪士尼樂園供應鏈，今年營收有望明顯成長。目前持續深化與 Walmart 及 美國迪士尼樂園的合作規模，並已啟動與代運營商的合作洽談，積極建置 Amazon 野獸國品牌官方商城，進一步擴大北美電商版圖，多點並進鞏固美國市場地位。

野獸國中大陸子公司（BKCN）今年營運亦有所表現，成功切入名創優品、雜物社、KKV、Top Toy、上海迪士尼樂園及玩具反斗城等主要大型零售通路與主題樂園通路，主攻大陸主流潮玩消費市場。隨著上述通路合作陸續進入常態供貨階段，大陸市場營收動能可期。

野獸國憑藉《玩具總動員》強勢產品線，野獸國今年已順利在日本與韓國完成代理商布建，預計自第三季起開始貢獻營收，正式將亞洲授權商品版圖延伸至日韓市場。

IP 授權活動方面，野獸國今年代理環球影業知名 IP，攜手福容大飯店共同打造為期近五個月的「2026 福隆國際沙雕藝術季－環球夏日沙雕派對」，集結《侏羅紀世界》、《史瑞克》及《大白鯊》等國際強勢 IP，串聯觀光、住宿與授權商品消費，打造夏日複合型 IP 體驗場域。

配合暑假電影市場熱潮，野獸國同步推出《Toy Story》與《小小兵》系列周邊商品，並規劃《Toy Story》店中店專區及《小小兵》主題快閃店，透過限定商品、沉浸式打卡場景與互動體驗，搶攻暑假親子消費商機。