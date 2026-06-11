鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-11 09:32

據《紐約時報》和《獨立報》報導，美國總統川普 10 日（周三）透露了一項祕密任務，涉及在伊朗眼皮子底下運出數百萬桶石油。

川普稱，這項任務極其隱秘，伊朗人直到現在才得知此事。

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川普 10 日在白宮說：「我現在可以說了。一些你們不知道的事，你們知道我們一直在運出數百萬桶石油嗎？沒人知道。你們知道有誰不知道嗎？伊朗，他們直到現在才知道。」

川普表示：「一天晚上，我們帶出了 22 艘船，深夜，沒有光。因為他們沒有雷達了，我們炸了他們的雷達。」

「我太想說了，但不想搞砸行動，真的很煎熬，」他說，「運出了數百萬桶石油，這就是為什麼油價現在是 85 美元、90 美元一桶，而不是 250 美元。」

川普 10 日晚些時候又在社交平台發文，稱他在 5 月下令美軍執行一項祕密任務，為途經荷姆茲海峽的油輪及其他商船提供支援。「今天，我很高興地宣布，該行動已使超過 1 億桶石油順利通過海峽，進入公開市場，200 多艘商船安全通過海峽。」

他提到這項行動取得了巨大成功，是因為美國控制了荷姆茲海峽，而非伊朗。「伊朗的軍隊已被擊敗，經濟也崩潰了。」