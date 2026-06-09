存股族最愛20大ETF一表看！績效王00988A強勢入榜 00981A挺進前五強
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股 5 月大漲逾 5000 點，寫下史上最強 5 月，國人最愛的定期定額 ETF 排行榜風向也吹向「看重績效」的實力派。觀察這 20 檔 ETF 表現，績效最強前三名皆為主動式 ETF，其中，今年所有原型 ETF 績效王─主動統一全球創新 (00988A-TW) 以實力圈粉；主動統一台股增長 (00981A-TW) 績效排名第二，定期定額戶數挺進第五強。
台股今年以來上漲超過 54%，觀察存股族最愛的 20 檔 ETF，有 11 檔績效超過大盤。其中，00988A 今年股價翻倍大漲，因此吸引 1.7 萬戶強勢進榜。而「主動式 ETF 股王」00981A 今年股價強漲 84.68%，定期定額戶數大增 4.38 萬人，擠下群益台灣精選高息 (00919-TW)，戶數排名竄升到第五強、存股粉絲已達近 14.7 萬戶。主動群益科技創新 (00992A-TW) 股價漲 75.36%，也入列定期定額榜單。
國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)、富邦台 50(006208-TW)、富邦科技 (0052-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、富邦公司治理 (00692-TW) 這 8 檔 ETF 績效也都跑贏大盤，約落在 56~66% 不等，但跟主動式 ETF 相比，報酬率顯然落後一大截。
此外，定期定額流失最多的 2 檔都是高股息 ETF，00919、元大台灣高息低波 (00713-TW)，分別流失 4282、7021 戶，而今年績效部分，分別為 37.14%、17.71%。海外型的被動 ETF 統一 FANG+(00757-TW) 戶數也流失超過千戶。
ETF 專家表示，高股息 ETF 選股受限於配息率，會納入一些鋼鐵、航運等傳產股，在科技牛市或 AI 瘋狗浪行情中，容易錯失多頭攻勢。當小資族發現高股息 ETF 的資本利得與主動式 ETF、市值型 ETF 出現高達 20~70 個百分點的巨大鴻溝時，資金自然會往報酬更高的地方流動。
近期適逢台股大漲大跌，主動式 ETF 可即時篩選強弱股，因此展現相對抗跌、快速反彈的實力，這正是壓力測試下的最好驗證，也是主動式 ETF 能打敗一缸子老牌 ETF 竄紅的主因。台股長線趨勢向上格局不變，投資人可擇優定期定額布局主動式 ETF，搭上長多列車。
定期定額戶數前 20 大 ETF 今年績效比一比
|
代號
|
股票名稱
|
今年績效（%）
|
最新戶數
|
月增戶數
|
00988A
|
主動統一全球創新
|
107.34
|
17,217
|
新進榜
|
00981A
|
主動統一台股增長
|
84.68
|
146,904
|
43,870
|
00992A
|
主動群益科技創新
|
75.36
|
16,578
|
新進榜
|
00881
|
國泰台灣科技龍頭
|
66.62
|
50,596
|
2,678
|
00929
|
復華台灣科技優息
|
62.87
|
25,353
|
757
|
00850
|
元大臺灣 ESG 永續
|
61.7
|
21,650
|
-228
|
006208
|
富邦台 50
|
59.59
|
241,357
|
365
|
0052
|
富邦科技
|
58.75
|
75,772
|
7,360
|
00830
|
國泰費城半導體
|
58.6
|
31,762
|
3,944
|
0050
|
元大台灣 50
|
57.77
|
1,092,808
|
83,897
|
00692
|
富邦公司治理
|
56.21
|
28,259
|
-270
|
00922
|
國泰台灣領袖 50
|
53.09
|
29,496
|
-131
|
00878
|
國泰永續高股息
|
48.83
|
281,446
|
6,722
|
0056
|
元大高股息
|
39.53
|
311,687
|
14,842
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
37.14
|
137,128
|
-4,282
|
00713
|
元大台灣高息低波
|
17.71
|
58,821
|
-7,021
|
00662
|
富邦 NASDAQ
|
16.71
|
31,615
|
3,762
|
00757
|
統一 FANG+
|
9.35
|
22,343
|
-1,896
|
00646
|
元大 S&P500
|
8.54
|
42,209
|
2,164
|
009816
|
凱基台灣 TOP50
|
N/A
|
66,700
|
19,229
資料來源：證交所、CMoney。績效資料統計至 2026/6/9。按績效排序。
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