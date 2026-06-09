鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 18:37

台股 5 月大漲逾 5000 點，寫下史上最強 5 月，國人最愛的定期定額 ETF 排行榜風向也吹向「看重績效」的實力派。觀察這 20 檔 ETF 表現，績效最強前三名皆為主動式 ETF，其中，今年所有原型 ETF 績效王─主動統一全球創新 (00988A-TW) 以實力圈粉；主動統一台股增長 (00981A-TW) 績效排名第二，定期定額戶數挺進第五強。

存股族最愛20大ETF一表看！績效王00988A強勢入榜 00981A挺進前五強。(圖：shutterstock)

台股今年以來上漲超過 54%，觀察存股族最愛的 20 檔 ETF，有 11 檔績效超過大盤。其中，00988A 今年股價翻倍大漲，因此吸引 1.7 萬戶強勢進榜。而「主動式 ETF 股王」00981A 今年股價強漲 84.68%，定期定額戶數大增 4.38 萬人，擠下群益台灣精選高息 (00919-TW)，戶數排名竄升到第五強、存股粉絲已達近 14.7 萬戶。主動群益科技創新 (00992A-TW) 股價漲 75.36%，也入列定期定額榜單。

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此外，定期定額流失最多的 2 檔都是高股息 ETF，00919、元大台灣高息低波 (00713-TW)，分別流失 4282、7021 戶，而今年績效部分，分別為 37.14%、17.71%。海外型的被動 ETF 統一 FANG+(00757-TW) 戶數也流失超過千戶。

ETF 專家表示，高股息 ETF 選股受限於配息率，會納入一些鋼鐵、航運等傳產股，在科技牛市或 AI 瘋狗浪行情中，容易錯失多頭攻勢。當小資族發現高股息 ETF 的資本利得與主動式 ETF、市值型 ETF 出現高達 20~70 個百分點的巨大鴻溝時，資金自然會往報酬更高的地方流動。

近期適逢台股大漲大跌，主動式 ETF 可即時篩選強弱股，因此展現相對抗跌、快速反彈的實力，這正是壓力測試下的最好驗證，也是主動式 ETF 能打敗一缸子老牌 ETF 竄紅的主因。台股長線趨勢向上格局不變，投資人可擇優定期定額布局主動式 ETF，搭上長多列車。

定期定額戶數前 20 大 ETF 今年績效比一比

代號 股票名稱 今年績效（%） 最新戶數 月增戶數 00988A 主動統一全球創新 107.34 17,217 新進榜 00981A 主動統一台股增長 84.68 146,904 43,870 00992A 主動群益科技創新 75.36 16,578 新進榜 00881 國泰台灣科技龍頭 66.62 50,596 2,678 00929 復華台灣科技優息 62.87 25,353 757 00850 元大臺灣 ESG 永續 61.7 21,650 -228 006208 富邦台 50 59.59 241,357 365 0052 富邦科技 58.75 75,772 7,360 00830 國泰費城半導體 58.6 31,762 3,944 0050 元大台灣 50 57.77 1,092,808 83,897 00692 富邦公司治理 56.21 28,259 -270 00922 國泰台灣領袖 50 53.09 29,496 -131 00878 國泰永續高股息 48.83 281,446 6,722 0056 元大高股息 39.53 311,687 14,842 00919 群益台灣精選高息 37.14 137,128 -4,282 00713 元大台灣高息低波 17.71 58,821 -7,021 00662 富邦 NASDAQ 16.71 31,615 3,762 00757 統一 FANG+ 9.35 22,343 -1,896 00646 元大 S&P500 8.54 42,209 2,164 009816 凱基台灣 TOP50 N/A 66,700 19,229