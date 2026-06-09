台股

存股族最愛20大ETF一表看！績效王00988A強勢入榜 00981A挺進前五強

鉅亨網記者陳于晴 台北

台股 5 月大漲逾 5000 點，寫下史上最強 5 月，國人最愛的定期定額 ETF 排行榜風向也吹向「看重績效」的實力派。觀察這 20 檔 ETF 表現，績效最強前三名皆為主動式 ETF，其中，今年所有原型 ETF 績效王─主動統一全球創新 (00988A-TW) 以實力圈粉；主動統一台股增長 (00981A-TW) 績效排名第二，定期定額戶數挺進第五強。

cover image of news article
存股族最愛20大ETF一表看！績效王00988A強勢入榜 00981A挺進前五強。(圖：shutterstock)

台股今年以來上漲超過 54%，觀察存股族最愛的 20 檔 ETF，有 11 檔績效超過大盤。其中，00988A 今年股價翻倍大漲，因此吸引 1.7 萬戶強勢進榜。而「主動式 ETF 股王」00981A 今年股價強漲 84.68%，定期定額戶數大增 4.38 萬人，擠下群益台灣精選高息 (00919-TW)，戶數排名竄升到第五強、存股粉絲已達近 14.7 萬戶。主動群益科技創新 (00992A-TW) 股價漲 75.36%，也入列定期定額榜單。


國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)、富邦台 50(006208-TW)、富邦科技 (0052-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、富邦公司治理 (00692-TW) 這 8 檔 ETF 績效也都跑贏大盤，約落在 56~66% 不等，但跟主動式 ETF 相比，報酬率顯然落後一大截。

此外，定期定額流失最多的 2 檔都是高股息 ETF，00919、元大台灣高息低波 (00713-TW)，分別流失 4282、7021 戶，而今年績效部分，分別為 37.14%、17.71%。海外型的被動 ETF 統一 FANG+(00757-TW) 戶數也流失超過千戶。

ETF 專家表示，高股息 ETF 選股受限於配息率，會納入一些鋼鐵、航運等傳產股，在科技牛市或 AI 瘋狗浪行情中，容易錯失多頭攻勢。當小資族發現高股息 ETF 的資本利得與主動式 ETF、市值型 ETF 出現高達 20~70 個百分點的巨大鴻溝時，資金自然會往報酬更高的地方流動。

近期適逢台股大漲大跌，主動式 ETF 可即時篩選強弱股，因此展現相對抗跌、快速反彈的實力，這正是壓力測試下的最好驗證，也是主動式 ETF 能打敗一缸子老牌 ETF 竄紅的主因。台股長線趨勢向上格局不變，投資人可擇優定期定額布局主動式 ETF，搭上長多列車。

定期定額戶數前 20 大 ETF 今年績效比一比

代號

股票名稱

今年績效（%）

最新戶數

月增戶數

00988A

主動統一全球創新

107.34

17,217

新進榜

00981A

主動統一台股增長

84.68

146,904

43,870

00992A

主動群益科技創新

75.36

16,578

新進榜

00881

國泰台灣科技龍頭

66.62

50,596

2,678

00929

復華台灣科技優息

62.87

25,353

757

00850

元大臺灣 ESG 永續

61.7

21,650

-228

006208

富邦台 50

59.59

241,357

365

0052

富邦科技

58.75

75,772

7,360

00830

國泰費城半導體

58.6

31,762

3,944

0050

元大台灣 50

57.77

1,092,808

83,897

00692

富邦公司治理

56.21

28,259

-270

00922

國泰台灣領袖 50

53.09

29,496

-131

00878

國泰永續高股息

48.83

281,446

6,722

0056

元大高股息

39.53

311,687

14,842

00919

群益台灣精選高息

37.14

137,128

-4,282

00713

元大台灣高息低波

17.71

58,821

-7,021

00662

富邦 NASDAQ

16.71

31,615

3,762

00757

統一 FANG+

9.35

22,343

-1,896

00646

元大 S&P500

8.54

42,209

2,164

009816

凱基台灣 TOP50

N/A

66,700

19,229

資料來源：證交所、CMoney。績效資料統計至 2026/6/9。按績效排序。


文章標籤

台股ETF定期定額績效王

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007405.66+0.30%
NASDAQ25929.66+0.86%
費城半導體12906.695.61%
國泰費城半導體91.75+4.38%
統一FANG+129.2+1.65%
元大台灣高息低波59.5+3.21%
富邦公司治理89.9+2.51%
元大台灣50103.5+2.53%
主動統一全球創新20.9+3.21%
主動統一台股增長31.23+4.48%
富邦台50239.55+2.44%
元大臺灣ESG永續89.5+3.59%
復華台灣科技優息29.43+4.81%
國泰台灣科技龍頭54.35+3.72%
主動群益科技創新18.29+4.39%
群益台灣精選高息30.72+4.21%
富邦科技60.15+2.21%

鉅亨贏指標

了解更多

#島狀反轉

中強短弱
泰費半

34.88%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty