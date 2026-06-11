鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-11 14:56

安集 (6477-TW) 近年積極轉型，專注於金屬 3D 列印領域，今 (11) 日宣布取得中科院外骨骼之專利技術授權，強化國防接單競爭力，預期獲得相關技術授權後，可望開啟公司另一波營運高峰。

安集取得中科院技術授權 跨入軍工設備領域。(圖：安集提供)

安集近年在金屬 3D 列印領域，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印均可完成，擁有產業一條龍優勢，且成功建立非紅供應鏈。尤其金屬 3D 列印在軍工產業領域，具備天然的競爭利基，除了能夠製造重量輕、結構複雜的零件，進一步提升續航力與靈活度外，還可縮短設計到量產的時程，使得客製化與快速迭代得以實現，符合軍工領域對研發與交付速度的需求。

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此外，金屬 3D 列印透過控制粉末材料與列印工藝，製造出的零件能確保強度與耐久性，滿足軍規對可靠度的要求；中科院持續投入智慧輔助外骨骼系統研發，整合感測、控制與動力模組，使穿戴者於高負重搬運或高強度作業時獲得有效輔助，降低疲勞與受傷風險。

該系統採模組化設計，並透過生物力學與運動分析進行驗證，評估下肢扭力輸出與穩定性表現。中科院智慧輔力外骨骼系統屬於具高度延展性的軍民通用研發項目，其技術成果未來可依不同需求場域進行調整與延伸。

在國防相關研究面向上，智慧輔力外骨骼系統可作為特定作業需求的技術儲備；在民用領域方面，亦可延伸至工業製造、物流搬運及醫療復健等研究方向，展現跨領域應用的可能性。相關後續應用正朝向技術成熟度、實證結果進行。

安集取得中科院外骨骼之專利技術授權，將藉由中科院專業領先的技術指導，搭配安集自身的生產製造能量，中科院的尖端技術為產品注入了核心大腦，而安集的生產製造能量則提供了穩固的骨架。這種「研發引領、生產落地」的模式，期望將帶領安集進入軍工成長賽道，開啟公司另一波營運高峰。

未來，安集將延續其在金屬 3D 列印於輕量化結構、模組化設計與快速製造上的整合優勢，結合中科院於外骨骼領域所累積之關鍵核心技術，投入相關智慧軍工裝備之關鍵製造。

透過中科院以前瞻研發引領、安集以產業化能力落實的合作模式，將科研成果有效轉化為可實際部署之產品，呼應國防科技自主與軍民通用之政策方向，進一步強化我國國防裝備體系的自主性與供應鏈韌性。