國喬自結4月獲利年增137.28% 「低碳高純度氫氣」產線2028年起試俥量產
鉅亨網記者黃皓宸 台北
塑化股國喬 (1312-TW) 近期因股價震幅劇烈，達集中交易市場要求公布交易資訊標準，國喬今 (4) 日也公布 4 月自結獲利，以利投資人瞭解，國喬單月稅後純益為 1.29 億元，較去 (2025) 年同期相比年增達 137.28%，每股稅後純益為 0.12 元，單月獲利也較今 (2026) 年第 1 季由虧轉盈。
石化業在今年中東戰爭衝突下，原料供應不穩的狀況短期難緩解，有塑化廠示，除了荷姆茲海峽受阻，在美伊戰事下波灣地區的石化原料儲放槽也多處遭破壞，預計缺料情況將延續到今 (2026) 年底，為帶動產業升級與策略發展，多家塑化廠近年對外表示，要將傳統石化產品進行轉型。
國喬石化在上周股東會上也表示，為持續貫徹產品高值化，今年下半年起，將投入「低碳氫」新事業，搶攻電子及半導體市場，高雄廠也將新建 1 條高純度、高效率的電子級氫氣產線，並以建置太陽能發電系統，以綠電方式永續專供氫氣純化製程使用。
為強化產線擴產，國喬也宣布辦理現金增資，預計募集新台幣 50 億元，用於健全財務結構與汰換老舊設備，未來新建的「低碳高純度氫氣」產線，也擬於 2028 年上半年起，全面試俥量產以投入氫氣事業。
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