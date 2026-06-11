鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-11 11:27

醣聯 (4168-TW) 今 (11) 日宣布，與日本三菱瓦斯化學共同開發的 Denosumab 生物相似藥 SPD8，臨床三期試驗完成解盲達標，預計 9 月完成試驗報告申請日本藥證、明年申請台灣藥證，目標 2027 年底上市銷售，激勵醣聯今天漲勢凌厲，觸及漲停。

醣聯生物相似藥臨床三期解盲達標，觸及漲停。(圖：shutterstock)

醣聯今天早盤以 25.9 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 27.75 元，不過未鎖住，截至 10 點 30 分，股價暫報 27.3 元，仍大漲逾半根停板，站上 5 日線與月線，成交量超過 1000 張。

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醣聯說明，SPD8 臨床三期試驗為 1 項於日本執行的隨機、雙盲、多中心臨床試驗，共收案 266 名受試者，試驗療程共 12 個月，受試者依 1:1 比例隨機分配至 SPD8 或參考藥品組 (Prolia)，每 6 個月接受 1 次皮下注射治療，並追蹤至第 12 個月。

醣聯指出，此試驗以第 12 個月腰椎骨密度相較基準值的百分比變化為主要療效指標，評估 SPD8 與參考藥品組在骨質疏鬆症受試者的療效等效性。根據分析結果，SPD8 與參考藥品組於主要療效的組間差異及其 95% 信賴區間，均符合解盲前預先定義的等效性標準。