鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-11 09:00

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW)）決心以買回 1000 張庫藏股護盤，今 (11) 日起至 8 月 9 日止，將買回區間為新台幣 10.89 元至 24.23 元，且當股價低於所訂區間價格下限時，仍將持續執行買回，這是美喆 - KY 來台第一上市後第二度執行買回庫藏股。

美喆-KY董事長陳本源。(鉅亨網記者張欽發攝)

目前市場有包括聯電 (2303-TW)、金居 (8358-TW)、南港 (2101-TW)、皇昌 (2543-TW) 都處於執行買回庫藏股期間。其中，5 月 20 日起皇昌進場以每股 70 元以下，執行買 2 萬張庫藏股用於轉讓給員工，這是皇昌營造已歷經 6 度進場買回庫藏股以來，預定買回張數的最大手筆。如全數買滿，將占股權 3.78% 比例。

‌



美喆 - KY 指出，目前北美及歐洲客戶下單力道已逐步回升，同時亦積極掌握北美地區大型品牌客戶與區域經銷商新客戶之業務承接進度，持續深化客戶開發、樣品認證、產品規格導入與訂單轉換作業，隨著後續新客戶訂單逐步挹注，有助於提升台南新廠產能利用率，並創造未來營運新成長動能。

未來美喆 - KY 將持續強化 SPC 產品升級、輕量化新品認證、新客戶開發及生產效率改善，並透過靈活產銷調度與市場布局優化，以期推動未來營運表現回升。