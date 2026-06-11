鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-11 13:32

汽車板大廠敬鵬 (2355-TW) 在全球車商需求回升同時，首季營收 40.56 億元年增 5%，汽車板出貨占比升至 77%，優於去年占比平均值 75%；5 月營收以 15.07 億元改寫 24 個月來新高，月增 8.38%，年增 11.82%，除汽車板之外、工控板也成長，對於 6 月估汽車板出貨預計更佳。

敬鵬出貨接單回溫推5月營收創 24個月新高 6月估汽車板出貨更佳。(鉅亨網記者張欽發攝)

敬鵬 2026 年首季營收 40.56 億元，毛利率 12.08%，稅後純益 2.47 億元，每股純益 0.62 元。

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敬鵬受惠汽車市場回溫、及跨足工業電子控制板逐漸有成，股價今 (11) 日漲停 58.7 元。

敬鵬指出，由於客戶在汽車由油轉電過程中，面臨成本過高及安全規格堅持，導致電動車銷售不順，獲利也不佳，回頭強化燃油車產品線，帶動汽車市場回溫；另一方面，積極布局工業電子、航太、通訊等領域也開始貢獻營收。同時，泰國新產能的開出，也對需求增加同時提供適時的產能挹注，推升 5 月營收以 15.07 億元改寫 24 個月來新高。

敬鵬 2026 年首季汽車板出貨占比升至 77%，優於去年的占比平均值的 75%，同時含航太、LEO 板等網通板占比也在 5% 占比水準。至於市場關注的敬鵬切入低軌衛星 (LEO) 板與航太板則已出貨並歸類在網通類營收中。

敬鵬泰國產能案的擴充案在去年起跑，敬鵬主管指出，敬鵬泰國產能案的擴充案包括原廠區的更新產能逐步完工，目前已開出 50%，並新產即將陸續全面，而新建廠區規劃也獲泰國官方批准，並已發包動工。