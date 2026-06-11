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〈台股開盤〉台積電除息行情不靈光 月線牽制翻黑跌逾500點失守4萬3

鉅亨網記者吳承諦 台北

美伊緊張局勢升溫，美股四大指數下跌，台股今 (11) 日反彈乏力，，開 43172.21 點，一度衝高來到 43463.03，但受到月線牽制及台積電除息行情失靈的影響，指數快速翻黑，一度跌逾 500 點，最低來到 42663.76 點，跌破 43000 點大關，全日成交量預估 1.3 兆元

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〈台股開盤〉台積電除息行情不靈光 月線牽制翻黑跌逾500點失守4萬3。(圖：shutterstock)

台積電今日除息行情失靈，填息後翻黑反而貼息隨即低接買盤湧現，由黑翻紅，陷入震盪，最低來到 2235 元。權值股漲跌互現，聯發科 (2454-TW) 下跌 55 元，跌約 1%，來到 4100 元；台達電 (2308-TW) 跌近 0.5%；鴻海 (2317-TW) 跌約 1%，聯電 (2303-TW) 漲約 3%。


記憶體類股成盤面焦點，華邦電 (2344-TW) 漲約 6%，南亞科 (2408-TW) 漲約 5%，力積電 (6770-TW) 漲近 1%。

被動元件持續走強，信昌電 (6173-TW) 漲停，國巨 (2327-TW) 漲約 3%，禾伸堂 (3026-TW) 漲約 2%。


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聯發科3975-4.33%
台達電2125-3.41%
鴻海253-3.80%
聯電121.5+2.53%
華邦電153+2.68%
南亞科331.5-0.45%
力積電62.8-2.48%
信昌電211.5-7.64%
國巨778-5.01%
禾伸堂600-6.54%

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