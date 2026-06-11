〈台股開盤〉台積電除息行情不靈光 月線牽制翻黑跌逾500點失守4萬3

美伊緊張局勢升溫，美股四大指數下跌，台股今 (11) 日反彈乏力，，開 43172.21 點，一度衝高來到 43463.03，但受到月線牽制及台積電除息行情失靈的影響，指數快速翻黑，一度跌逾 500 點，最低來到 42663.76 點，跌破 43000 點大關，全日成交量預估 1.3 兆元