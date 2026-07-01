鉅亨網編譯許家華 2026-07-01 11:30

微軟 (MSFT-US) 傳出將於近期啟動新一輪裁員，以持續控制營運成本並將更多資源投入人工智慧 (AI) 發展。根據《Business Insider》引述知情人士報導，這波裁員將影響數千名員工，涵蓋銷售、顧問及 Xbox 遊戲部門，公司最快可能於下週正式宣布相關計畫。

報導指出，此次裁員規模將小於去年同期，預計不超過全球員工總數的 2.5%。截至目前，微軟全球員工約 22 萬人，若依此比例估算，本次受影響人數將低於 5,500 人，但仍將涉及數千個職位。

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《路透》表示，目前尚未能獨立證實《Business Insider》的報導，微軟也尚未對相關消息發表評論。

近三年來，微軟持續透過裁員、招聘凍結及組織重整控制成本，同時將資金集中投入 AI 基礎設施。市場普遍認為，隨著生成式 AI 快速發展，微軟正持續調整人力配置，把更多資源投入 Azure 雲端平台、Copilot AI 助理及大型資料中心建設。

事實上，微軟今年 3 月便曾傳出凍結部分部門招聘。當時《The Information》報導，微軟要求 Azure 雲端部門及北美銷售團隊暫停招募新員工，以提升獲利能力，但開發 Copilot 等 AI 產品的核心部門仍持續招聘，顯示公司正將人力與資源集中於 AI 相關業務。

Xbox 業務則早已傳出將面臨新一輪重整。《彭博》6 月曾報導，Xbox 部門預計於 7 月展開重大裁員，同時縮減行銷預算，這也是新任 Xbox 執行長 Asha Sharma 上任後首次大規模組織改革。

此外，多家外媒近日也報導，Xbox 內部正評估關閉部分遊戲工作室、取消部分開發中的遊戲專案，甚至考慮出售部分旗下工作室，以提升整體營運效率，顯示遊戲業務正面臨全面重整。

市場分析指出，微軟持續裁員的背後，主要原因在於 AI 投資規模持續擴大。公司近年資本支出屢創新高，大量投入 AI 晶片、資料中心及雲端基礎設施，希望維持在生成式 AI 市場的領先地位。不過，高額投資也使市場更加關注獲利能力，因此公司同步透過精簡人力控制成本。

值得注意的是，微軟此次裁員消息傳出之際，美股科技股近期也因 AI 投資報酬率及估值偏高受到市場檢視。儘管標普 500 指數及那斯達克指數第二季仍分別上漲約 14.9% 及 21.4%，但市場開始關注大型科技公司是否能持續透過 AI 投資帶來足夠的營收與獲利成長。