摩根大通總部的太空路演！戴蒙犀利提問馬斯克SpaceX為何上市等十大投資人關心問題

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-09 17:10

馬斯克戴蒙隔空交鋒實錄：SpaceX 上市只為 “太空新基建”，十萬衛星、月球酒店與百萬倍能源野心浮出水面

(圖:shutterstock)



當馬斯克身影上周出現在摩根大通紐約總部 51 層的巨幅螢幕上，一場看似輕鬆的「爐邊談話」，實則是 SpaceX 籌備上市前最重量級的「路演預演」。

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在跟小摩執行長戴蒙與掌控全球資本流向的各大法人機構對談時，馬斯克從一段充滿溫情的家庭回憶開始，之後迅速切入人類文明的宏大敘事與冰冷的商業邏輯。

馬斯克表示，SpaceX 此時啟動上市，並非因為缺錢，而是為了迎接一個需要「天文數字」資本支出的新時代；從 10 萬顆第三代衛星，到太空 AI 資料中心，再到自建晶圓廠。



活動一開始的氣氛相當輕鬆，戴蒙點名人在現場的馬斯克母親梅耶問她：「你說你三歲時，我就告訴別人我有個天才兒子，大家都翻白眼。」

馬斯克則坦然接話稱「這可以理解」，但梅耶隨即爆料稱「但當你說火箭時，輪到我翻白眼了」，但梅耶對此感到驕傲說「你真的做成了」。

這份放鬆感很快就被戴蒙直截了當的商業拷問打斷。「為什麼現在上市？」戴蒙問出了所有投資人最關心的問題。畢竟，SpaceX 多年來一直保持正現金流，甚至透過回購股票提供流動性，馬斯克完全有底氣保持私有。

「我們需要進入大規模資本支出階段」，馬斯克的回答揭開謎底：「我們正在進入一個需要大量資本支出的成長階段」。

他詳細闡述了 SpaceX 的三大燒錢引擎。首先是星鏈的升級。馬斯克透露，SpaceX 自研團隊已流片三款專用晶片，效能遠超現有水準，即將部署的第三代 (V3) 衛星，能力是現役第二代衛星的 10 到 20 倍，配合軌道高度降低一半，未來星鏈的頻寬將達到現在的 100 倍，延遲減半。

馬斯克說：「這將是頻寬最高、延遲最低的通訊方式。」。

其次是太空 AI 資料中心，這是馬斯克眼中解決地球能源瓶頸的關鍵。他說： 「在地面上建造電廠越來越難，沒人願意電廠建在後院。」

馬斯克還描繪一幅宏大的圖景：利用太空近乎無限的太陽能，將人類文明可利用的能源提升一百萬倍。

他甚至想像，未來從月球基地利用電磁加速器 (軌道炮) 直接向深空發射資料中心，無需火箭。

第三是半導體製造。馬斯克直言，美國目前沒有一座大規模量產的記憶體晶片工廠，美光的新廠也要 2028 年後才落成。

他指出，AI 晶片、記憶體晶片和封裝的需求，將遠超過現有產能。因此，SpaceX 打算推進「Terafab」項目，在美國本土建設先進晶圓廠。

面對馬斯克的宏大願景，戴蒙的提問始終緊扣現實風險。他追問 V3 衛星能否取代海底光纜 (涉及國家安全)、太空資料中心如何將資料傳回地球 (不受天氣影響的雷射鏈路)、以及 Starship 的技術突破。

馬斯克強調，Starship 的核心突破在於「完全可重複使用」。一旦實現，進入軌道的成本將僅剩推進劑成本 (液態氧和甲烷)，甚至低於飛機燃油成本。馬斯克說：「這就像當年的聯合太平洋鐵路，當時沒有人相信加州值得投資，但現在它是美國最大的州。」

關於月球與火星，馬斯克展示清晰的路線圖；利用月球低重力和無大氣的優勢，建立自我增長的基地和「月球飯店」，並將其作為向深空發射巨型設施的跳板，而火星則是一顆需要「翻修」的行星，目標是將其改造成擁有液態海洋的類地世界。

在兩人對談尾聲，話題回歸到人。戴蒙問及馬斯克作為「美國愛國者」的角色，以及他如何管理跨越數十年的龐大團隊。馬斯克坦言，SpaceX 高階主管團隊極為穩定 (財務長任職 15 年，早期員工格溫已 24 年)，核心在於「讓《星際爭霸戰》成真」的核心使命。

當被問及 20 年來的變化，馬斯克反思道：「以前更緊繃，現在更隨和了。」

他還分享一個關鍵的用人哲學轉變，也就是個人能力和智力固然重要，但同樣重要的是是否有一顆善良的心。這不僅僅是 IQ 的問題，關鍵在於馬斯克是不是一個好人。

在演講的最後，馬斯克也感性說道：「我想我還有很多東西要學，也還會犯很多錯誤，但也許未來的 AI 會評價我說『以人類標準看，這人還不錯』。」

這場路演清晰地向華爾街傳遞了一個訊息：SpaceX 不再是單純的火箭公司，而是涵蓋通訊、能源、半導體和太空地產的「太空新基建」巨頭。