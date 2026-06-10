鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦快遞(FDX-US)EPS預估下修至19.76元，預估目標價為420.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯邦快遞(FDX-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.5元下修至19.76元，其中最高估值20.3元，最低估值19.4元，預估目標價為420.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.3(24)
|28.95
|32.93
|29.64
|最低值
|19.4(18.97)
|19.96
|32.14
|29.64
|平均值
|19.8(22.57)
|25.7
|32.54
|29.64
|中位數
|19.76(22.5)
|26.83
|32.54
|29.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|955.46億
|1,060.06億
|1,077.30億
|1,127.49億
|最低值
|933.82億
|1,009.07億
|1,069.76億
|1,127.49億
|平均值
|936.72億
|1,029.93億
|1,073.53億
|1,127.49億
|中位數
|934.87億
|1,027.00億
|1,073.53億
|1,127.49億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.33
|15.48
|17.21
|16.81
|營業收入
|935.12億
|901.55億
|876.93億
|879.26億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦快遞(FDX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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