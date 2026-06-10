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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦快遞(FDX-US)EPS預估下修至19.76元，預估目標價為420.00元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯邦快遞(FDX-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.5元下修至19.76元，其中最高估值20.3元，最低估值19.4元，預估目標價為420.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.3(24)28.9532.9329.64
最低值19.4(18.97)19.9632.1429.64
平均值19.8(22.57)25.732.5429.64
中位數19.76(22.5)26.8332.5429.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值955.46億1,060.06億1,077.30億1,127.49億
最低值933.82億1,009.07億1,069.76億1,127.49億
平均值936.72億1,029.93億1,073.53億1,127.49億
中位數934.87億1,027.00億1,073.53億1,127.49億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS14.3315.4817.2116.81
營業收入935.12億901.55億876.93億879.26億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦快遞(FDX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFDX

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