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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為41.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.88元，其中最高估值1.18元，最低估值0.4元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.18(1.18)0.80.89
最低值0.4(0.4)0.320.41
平均值0.83(0.79)0.530.66
中位數0.88(0.8)0.520.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.34億18.02億18.45億19.31億
最低值16.78億17.17億17.81億18.68億
平均值17.09億17.60億18.22億18.99億
中位數17.11億17.61億18.23億18.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.480.261.340.261.13
營業收入12.91億15.17億16.28億16.72億17.12億

詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUDR

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