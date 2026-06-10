營收速報 - 碩禾(3691)5月營收8.95億元年增率高達131.17％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為44.12億元，累計年增率165.32%。
最新價為163元，近5日股價下跌-0.31%，相關光電類指數下跌-10.8%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+506 張
- 外資買賣超：+533 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-27 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|8.95億
|131%
|-11%
|26/4
|10.09億
|163%
|10%
|26/3
|9.19億
|169%
|24%
|26/2
|7.41億
|180%
|-13%
|26/1
|8.50億
|196%
|-3%
|25/12
|8.78億
|231%
|16%
碩禾(3691-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能導電漿。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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