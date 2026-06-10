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營收速報 - 碩禾(3691)5月營收8.95億元年增率高達131.17％

鉅亨網新聞中心

碩禾(3691-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣8.95億元，年增率131.17%，月增率-11.3%。

今年1-5月累計營收為44.12億元，累計年增率165.32%。

最新價為163元，近5日股價下跌-0.31%，相關光電類指數下跌-10.8%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+506 張
  • 外資買賣超：+533 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 8.95億 131% -11%
26/4 10.09億 163% 10%
26/3 9.19億 169% 24%
26/2 7.41億 180% -13%
26/1 8.50億 196% -3%
25/12 8.78億 231% 16%

碩禾(3691-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能導電漿。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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