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營收速報 - 尚立(3360)5月營收10.52億元年增率高達125.62％

鉅亨網新聞中心

尚立(3360-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣10.52億元，年增率125.62%，月增率48.64%。

今年1-5月累計營收為40.73億元，累計年增率59.94%。

最新價為14.6元，近5日股價下跌-1.68%，相關電子通路類指數下跌-7.24%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-278 張
  • 外資買賣超：-278 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 10.52億 126% 49%
26/4 7.08億 -4% 5%
26/3 6.72億 30% 11%
26/2 6.06億 44% -42%
26/1 10.36億 153% 2%
25/12 10.11億 106% 33%

尚立(3360-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件與生產設備代理銷售 技術解決方案整合與行銷。產品製造技術輔導與諮詢。產品通路銷售 行銷與技術售後服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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