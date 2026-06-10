營收速報 - 尚立(3360)5月營收10.52億元年增率高達125.62％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為40.73億元，累計年增率59.94%。
最新價為14.6元，近5日股價下跌-1.68%，相關電子通路類指數下跌-7.24%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-278 張
- 外資買賣超：-278 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|10.52億
|126%
|49%
|26/4
|7.08億
|-4%
|5%
|26/3
|6.72億
|30%
|11%
|26/2
|6.06億
|44%
|-42%
|26/1
|10.36億
|153%
|2%
|25/12
|10.11億
|106%
|33%
尚立(3360-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件與生產設備代理銷售 技術解決方案整合與行銷。產品製造技術輔導與諮詢。產品通路銷售 行銷與技術售後服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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