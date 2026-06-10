鉅亨速報

營收速報 - 健和興(3003)5月營收5.34億元年增率高達52.8％

鉅亨網新聞中心

健和興(3003-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣5.34億元，年增率52.8%，月增率10.98%。

今年1-5月累計營收為22.77億元，累計年增率30.33%。

最新價為64.1元，近5日股價上漲2.4%，相關零組件業下跌-5.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：+16 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 5.34億 53% 11%
26/4 4.81億 23% 2%
26/3 4.71億 26% 43%
26/2 3.30億 -3% -28%
26/1 4.62億 59% 4%
25/12 4.45億 8% 28%

健和興(3003-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為端子。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收健和興

相關行情

台股首頁我要存股
健和興64.1-0.16%
美元/台幣31.668+0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#避雷針

偏強
健和興

64%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
健和興

64%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty