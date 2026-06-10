營收速報 - 健和興(3003)5月營收5.34億元年增率高達52.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為22.77億元，累計年增率30.33%。
最新價為64.1元，近5日股價上漲2.4%，相關零組件業下跌-5.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：+16 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|5.34億
|53%
|11%
|26/4
|4.81億
|23%
|2%
|26/3
|4.71億
|26%
|43%
|26/2
|3.30億
|-3%
|-28%
|26/1
|4.62億
|59%
|4%
|25/12
|4.45億
|8%
|28%
健和興(3003-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為端子。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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