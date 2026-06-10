鉅亨速報

營收速報 - 揚智(3041)5月營收1.74億元年增率高達97.94％

鉅亨網新聞中心

揚智(3041-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣1.74億元，年增率97.94%，月增率45.28%。

今年1-5月累計營收為6.46億元，累計年增率26.7%。

最新價為23.75元，近5日股價下跌-10.38%，相關半導體業下跌-8.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1813 張
  • 外資買賣超：-1813 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 1.74億 98% 45%
26/4 1.20億 18% 1%
26/3 1.19億 12% -5%
26/2 1.26億 31% 16%
26/1 1.08億 -10% -30%
25/12 1.54億 33% 169%

揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收揚智

相關行情

台股首頁我要存股
揚智23.75+0.42%
美元/台幣31.668+0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#避雷針

偏弱
揚智

68.18%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty