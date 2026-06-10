營收速報 - 潤泰新(9945)5月營收52.32億元年增率高達72％
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今年1-5月累計營收為179.67億元，累計年增率43.47%。
最新價為26.15元，近5日股價上漲5.65%，相關其 他上漲3.39%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2036 張
- 外資買賣超：-1848 張
- 投信買賣超：-117 張
- 自營商買賣超：-71 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|52.32億
|72%
|33%
|26/4
|39.39億
|59%
|40%
|26/3
|28.09億
|22%
|14%
|26/2
|24.64億
|-0%
|-30%
|26/1
|35.23億
|58%
|-50%
|25/12
|69.89億
|84%
|84%
潤泰新(9945-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅．商業大樓出租出售業務。辦理國內外工業區及區內之社區廠房及大樓之開發規劃及租售。從事商品之處理．包裝．分類．倉儲及前各項產品之加工批發業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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