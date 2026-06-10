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營收速報 - 潤泰新(9945)5月營收52.32億元年增率高達72％

鉅亨網新聞中心

潤泰新(9945-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣52.32億元，年增率72%，月增率32.83%。

今年1-5月累計營收為179.67億元，累計年增率43.47%。

最新價為26.15元，近5日股價上漲5.65%，相關其 他上漲3.39%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2036 張
  • 外資買賣超：-1848 張
  • 投信買賣超：-117 張
  • 自營商買賣超：-71 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 52.32億 72% 33%
26/4 39.39億 59% 40%
26/3 28.09億 22% 14%
26/2 24.64億 -0% -30%
26/1 35.23億 58% -50%
25/12 69.89億 84% 84%

潤泰新(9945-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅．商業大樓出租出售業務。辦理國內外工業區及區內之社區廠房及大樓之開發規劃及租售。從事商品之處理．包裝．分類．倉儲及前各項產品之加工批發業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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