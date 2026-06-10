鉅亨速報

營收速報 - 凌航(3135)5月營收18.42億元年增率高達234.47％

鉅亨網新聞中心

凌航(3135-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣18.42億元，年增率234.47%，月增率-52.2%。

今年1-5月累計營收為96.52億元，累計年增率283.21%。

最新價為208.5元，近5日股價下跌-12.58%，相關半導體業下跌-8.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1028 張
  • 外資買賣超：-1022 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 18.42億 234% -52%
26/4 38.53億 608% 169%
26/3 14.30億 141% 46%
26/2 9.81億 104% -37%
26/1 15.46億 344% 31%
25/12 11.76億 120% 56%

凌航(3135-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。資訊軟體服務業。國際貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收凌航

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣31.668+0.16%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty