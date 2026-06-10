營收速報 - 凌航(3135)5月營收18.42億元年增率高達234.47％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為96.52億元，累計年增率283.21%。
最新價為208.5元，近5日股價下跌-12.58%，相關半導體業下跌-8.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1028 張
- 外資買賣超：-1022 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|18.42億
|234%
|-52%
|26/4
|38.53億
|608%
|169%
|26/3
|14.30億
|141%
|46%
|26/2
|9.81億
|104%
|-37%
|26/1
|15.46億
|344%
|31%
|25/12
|11.76億
|120%
|56%
凌航(3135-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。資訊軟體服務業。國際貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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