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營收速報 - 綠意(2596)5月營收3.33億元年增率高達157.27％

鉅亨網新聞中心

綠意(2596-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3.33億元，年增率157.27%，月增率253.59%。

今年1-5月累計營收為5.58億元，累計年增率-30.49%。

最新價為31.55元，近5日股價上漲7.86%，相關建材營造股價指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-58 張
  • 外資買賣超：-58 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 3.33億 157% 254%
26/4 9,416萬 -70% 7%
26/3 8,774萬 -37% 126%
26/2 3,878萬 -39% 774%
26/1 444萬 -97% -99%
25/12 3.67億 -18% 4699%

綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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