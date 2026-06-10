營收速報 - 綠意(2596)5月營收3.33億元年增率高達157.27％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為5.58億元，累計年增率-30.49%。
最新價為31.55元，近5日股價上漲7.86%，相關建材營造股價指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-58 張
- 外資買賣超：-58 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|3.33億
|157%
|254%
|26/4
|9,416萬
|-70%
|7%
|26/3
|8,774萬
|-37%
|126%
|26/2
|3,878萬
|-39%
|774%
|26/1
|444萬
|-97%
|-99%
|25/12
|3.67億
|-18%
|4699%
綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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